Die dritte Regenbogenparade in Baden findet am 20. Juni statt. Ein gratis Shuttle bringt Leute von der Wien Oper zur Pride. Die Organisatoren setzen ein Zeichen für die LGBTQIA+ Community in Niederösterreich und fordern unangreifbaren Diskriminierungsschutz.

Am 20. Juni findet in Baden die dritte Regenbogenparade statt. Ein gratis Shuttle bringt Leute von der Wien Oper zur Pride . Die Organisatoren der Veranstaltung setzen ein Zeichen für die LGBTQIA+ Community in Niederösterreich und fordern unangreifbaren Diskriminierungsschutz für alle queeren Identitäten und sexuellen Orientierungen.

Die letzten beiden Prides seien friedliche und bunte Treffen gewesen, bei denen sie einigen queeren Vereinen und Künstlern eine Bühne geben konnten. Letztes Jahr waren circa 300 Personen bei der Pride dabei. Die Parade beginnt um 12 Uhr am Bahnhofsplatz in Baden bei Wien. Dieses Jahr gibt es bereits zum zweiten Mal einen gratis Badner-Bahn-Shuttle um 10.30 Uhr von der Wien Oper zur Pride.

Der Verein zeigt regelmäßig seit Mai 2025 queere Filme im Cinema Paradiso. Auch Filmgespräche mit Experten wurden bereits veranstaltet: unter anderem mit Lily von AceAro, Andrea Brunner, Geschäftsführerin von der Aidshilfe. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Schritt für die LGBTQIA+ Community in Niederösterreich und zeigt, dass die Menschen sich für die Rechte der Community einsetzen. Die Regenbogenparade in Baden ist ein wichtiger Teil der Pride-Wochen und bietet den Menschen eine Möglichkeit, sich zu zeigen und ihre Identität zu feiern.

Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle, die sich für die Rechte der LGBTQIA+ Community einsetzen





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