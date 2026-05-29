Dritte Anklage gegen René Benko: Waffenverkauf und Millionen-Garantie im Fokus

Die WKStA bereitet die dritte Anklage gegen den Signa-Gründer René Benko vor. Vorwürfe: ein fingierter Waffenverkauf und eine fünf Millionen Euro schwere Garantie, die Benko seinem Freund Haselsteiner gegeben haben soll, obwohl er bereits zahlungsunfähig war. Benko bestreitet alles.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bereitet die dritte Anklage gegen den milliardenschweren Pleitier René Benko vor. Der 49-jährige Tiroler, der mit seiner Signa-Gruppe in die größte österreichische Unternehmenspleite der Nachkriegsgeschichte schlitterte, soll sich erneut vor Gericht verantworten müssen.

Diesmal geht es um zwei mutmaßliche Delikte: einen fingierten Waffenverkauf und eine angebliche Täuschung seines langjährigen Freundes Hans Peter Haselsteiner. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Vorhabensberichte dem Justizministerium zur Prüfung vorgelegt. Sollte die Anklage zugelassen werden, könnte der Prozess noch vor dem Hochsommer in Innsbruck stattfinden, wo bereits zwei frühere Verfahren gegen Benko anhängig sind. Benko und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement; es gilt die Unschuldsvermutung.

Der erste Komplex der geplanten Anklage betrifft Waffen. Benko gilt seit jeher als Waffenliebhaber, der sich nicht nur teure Eigenjagden leistete, sondern auch exquisite Schusswaffen sammelte. So besaß er eine Doppelbüchse einer Kärntner Nobelmanufaktur, in deren Lauf seine Initialen in Gold eingearbeitet waren. Diese Waffe wurde allerdings bereits versteigert.

Im Herbst 2023, wenige Wochen vor dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe, sollten zehn weitere Waffen aus Benkos Bestand an eine Tochterfirma einer seiner Stiftungen verkauft werden. Doch die WKStA wirft Benko vor, am 23. September 2024, rund sechs Monate nach seiner persönlichen Insolvenz als Einzelunternehmer, eine falsche Rechnung über den angeblichen Verkauf von drei verheimlichten Schusswaffen vorgelegt zu haben. Die Rechnung wurde von einem seiner Rechtsvertreter eingereicht, wobei ihm eine Vertrauensperson geholfen haben soll.

Die Ermittler sehen darin den Versuch, Vermögenswerte vor dem Insolvenzverwalter zu verheimlichen. Der zweite Anklagepunkt könnte auf schweren Betrug hinauslaufen. Demnach soll Benko am 6. November 2023, auf dem Höhepunkt der Signa-Krise, von der Stiftung seines väterlichen Freundes Hans Peter Haselsteiner fünf Millionen Euro erhalten haben.

Benko stellte dafür eine persönliche, notariell beglaubigte Garantieerklärung aus. Das Geld war für die Rettung der Signa-Tochter SportScheck gedacht, die jedoch kurz darauf ebenfalls in die Insolvenz rutschte. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war Benko zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund zehn Monaten zahlungsunfähig. Haselsteiner erklärte den Ermittlern, er habe sich auf Benko verlassen.

Benkos Anwälte weisen die Vorwürfe zurück und betonen, dass der angebliche Betrug schon deshalb scheitern müsse, weil kein Schaden entstanden sei. Die Stiftung habe lediglich eine ohnehin fällige Forderung beglichen. Die enge Freundschaft zwischen Benko und Haselsteiner, die sich noch im Juli 2024 zu einem vertraulichen Treffen in einem Tiroler Wirtshaus trafen, bleibt rätselhaft. Die Öffentlichkeit fragt sich, ob nicht noch weitere Details dieser Beziehung ans Licht kommen werden.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die undurchsichtigen Verflechtungen von Wirtschaft, Freundschaft und Justiz in Österreich





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