Dringender Rückruf von HiPP Babykost: Lebensgefahr bei Spar wegen möglicher Manipulation

HiPP ruft sein gesamtes Sortiment an Babykostgläschen bei Spar in Österreich zurück, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann und ein gefährlicher Stoff eingebracht worden sein könnte. Kunden werden dringend gebeten, alle gekauften HiPP-Gläschen nicht zu verzehren und zurückzugeben.

Ein dringender Waren rückruf erschüttert am späten Freitagabend die Verbraucher in Österreich. Unter der drastischen Warnung „ACHTUNG! Produkt rückruf HiPP Babykost gläschen bei SPAR Österreich“ wurde eine weitreichende Aktion bekannt gegeben. Der renommierte Hersteller HiPP warnt eindringlich vor Lebensgefahr , da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die betroffenen Produkte manipuliert wurden.

Wie aus einer offiziellen Mitteilung von HiPP hervorgeht, wurde das gesamte Babykostgläschen-Sortiment des Herstellers bei dem Lebensmittelkonzern Spar zurückgerufen. Konkret wird befürchtet, dass in das Produkt Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel im 190-Gramm-Format ein gefährlicher Stoff durch Manipulation eingebracht worden sein könnte. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat bereits Ermittlungen in diesem Fall bestätigt und betont, dass der Verzehr eines solchen Gläschens lebensgefährlich sein kann. Obwohl zunächst nur ein spezifisches Glas namentlich genannt wird, appelliert HiPP an alle Kunden, vorsichtshalber sämtliche HiPP-Gläschen, die sie im Sortiment von Spar erworben haben, nicht zu verwenden. Die Rückgabe ist in jeder beliebigen Spar-Filiale problemlos und auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich. Nach ersten vorliegenden Informationen sind die potenziell betroffenen Produkte durch eine charakteristische Markierung am Glasboden gekennzeichnet. Diese Markierung besteht aus einem weißen Aufkleber mit einem roten Kreis. Trotz dieser ersten Details bleiben noch viele Fragen offen. Es ist beispielsweise noch unklar, um welchen konkreten gefährlichen Stoff es sich handelt, der die Babynahrung kontaminiert haben könnte. Ebenso sind die genauen Umstände, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist, sowie konkrete Handlungsanweisungen für Eltern, die ihre Babys bereits mit einem verdächtigen Gläschen gefüttert haben könnten, noch nicht geklärt. Um jeglichen unbemerkten Verzehr sicher auszuschließen, werden alle Kunden dringend gebeten, sämtliche bei Spar Österreich gekauften HiPP Babykostgläschen aus Gründen der Sicherheit nicht zu konsumieren. Eine Rückgabe ist in allen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Märkten und Maximärkten möglich, wobei der Kaufpreis auch ohne Kassabon erstattet wird. Die Landespolizeidirektion Burgenland nimmt unter der Telefonnummer +43 5913310, Durchwahl 3333, Hinweise zu möglichen manipulierten Babygläschen entgegen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei den laufenden Erhebungen. Dieser Rückruf erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Jänner dieses Jahres, als Nestlé mehrere seiner Säuglingsnahrungsprodukte zurückrufen musste, nachdem mehrere Erkrankungsfälle gemeldet worden waren. Damals sprach das Gesundheitsministerium von der größten Rückrufaktion in der Unternehmensgeschichte. Nestlé bemüht sich seitdem intensiv darum, das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen und seine internen Abläufe zu optimieren





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Hipp Babykost Rückruf Spar Österreich Lebensgefahr

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