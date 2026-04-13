Dreister Diebstahl in Klagenfurter Pizzeria: Mann flüchtet mit Pkw

Ein unbekannter Mann stahl am Wochenende in Klagenfurt den Pkw des Pizzeria-Besitzers. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende in Klagenfurt einen dreisten Diebstahl begangen. Der Vorfall ereignete sich in einer Pizzeria , als der Mann scheinbar ganz normal eine Bestellung aufgab und auf sein Essen wartete. Doch während dieser Zeit fasste er einen verhängnisvollen Entschluss, der nun die Polizei beschäftigt und die Öffentlichkeit aufhorchen lässt. Der Täter betrat am Samstagabend, kurz vor 23:00 Uhr, das Lokal und orderte Speisen. Während er sich vor dem Restaurant aufhielt und scheinbar auf sein Essen wartete, muss er offenbar einen Plan geschmiedet haben. Ohne Vorwarnung stieg der Mann, der auf etwa 40 Jahre geschätzt wird, in den unverschlossenen Pkw des Pizzeria -Besitzers und flüchtete mit dem Fahrzeug. Das gestohlene Auto, ein roter Citroen C3 , war direkt vor dem Lokal geparkt und bot dem Täter eine schnelle Gelegenheit zur Flucht. Der Vorfall wirft Fragen nach der Sicherheit von Eigentum und der kriminellen Energie auf, die in solchen Situationen zum Vorschein kommt. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, den Täter zu identifizieren und das gestohlene Fahrzeug wiederzufinden.

Die Ermittlungen gestalten sich bisher schwierig, da der Täter weiterhin flüchtig ist. Trotz intensiver Bemühungen fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei hat eine detaillierte Personenbeschreibung veröffentlicht, in der Hoffnung, dass Zeugen Hinweise liefern können, die zur Festnahme des Täters führen. Der Mann wird als etwa 170 cm groß beschrieben, mit kurzen blonden Haaren und einem Drei-Tage-Bart. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug er eine schwarze, beschädigte Jacke sowie blaue Jeans. Sprachlich wurde er als Deutsch sprechend identifiziert. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter aus dem lokalen Umfeld stammen könnte, da er sich offenbar in der Umgebung auskannte. Die Beamten konzentrieren sich nun auf die Auswertung von Überwachungskameras und die Befragung von Zeugen, die sich möglicherweise in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben. Die Suche nach dem roten Citroen C3 gestaltet sich ebenfalls schwierig, da das Fahrzeug bisher nicht gefunden wurde. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und warnt vor dem Täter, falls dieser sich im Besitz des Fahrzeugs aufhält. Die Fahndung erstreckt sich nun auf das gesamte Bundesland Kärnten und möglicherweise auch auf angrenzende Regionen, um eine umfassende Suche zu gewährleisten. Die Polizei nimmt jeden Hinweis ernst und ermutigt die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

Die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Wer Informationen zu dem Täter oder dem gestohlenen Fahrzeug hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 059133/2585 erreichbar. Jeder Hinweis, egal wie klein er erscheinen mag, könnte für die Aufklärung des Falls von Bedeutung sein. Die Polizei ist dankbar für jede Unterstützung aus der Bevölkerung und versichert, dass alle Informationen vertraulich behandelt werden. Der Vorfall in der Pizzeria hat das Sicherheitsgefühl in der Stadt erschüttert und zeigt, wie wichtig es ist, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten zu melden. Die Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, aufeinander zu achten und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei zu informieren. Die Aufklärung des Diebstahls hat für die Polizei oberste Priorität, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen und das gestohlene Fahrzeug wiederzubeschaffen. Die Bemühungen der Polizei sind auf die schnellstmögliche Klärung des Falls ausgerichtet, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um den Täter schnellstmöglich zu fassen und die gestohlene Ware sicherzustellen.





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