Dreistädtereise durch Polen: Warschau, Breslau und Krakau entdecken

Eine bereichernde Reise durch drei der schönsten Städte Polens verbindet historische Höhepunkte, musikalische Erlebnisse und kulinarische Genüsse. Von der rekonstruierten Altstadt Warschaus über die "Zwerge" Breslaus bis zu den Kulturstätten Krakaus - diese geführte deutschsprachige Reise bietet ein intensives und abwechslungsreiches Kennenlernen polnischer Geschichte, Architektur und Gastfreundschaft.

Eine außergewöhnliche Reise durch Polen verbindet die wiedererstandene Eleganz Warschau s, den besonderen Charme Breslau s und die kulturelle Tiefe Krakau s zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Die Route vereint historische Höhepunkte, musikalische Erlebnisse und regionale Küche auf harmonische Weise.

Stadtpaläste, Kirchen, Schlösser und bedeutende Kunstsammlungen werden ergänzt durch lebendige Viertel, stilvolle Restaurants und authentische Genussmomente - eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch drei der schönsten Städte des Landes. Das historische Rathaus in Breslau, das königliche Schloss Wawel in Krakau und das traditionsreiche Restaurant Kogel Mogel stehen exemplarisch für die reiche Geschichte, Kultur und Gastfreundschaft Polens. Die Reise beginnt mit einem Direktflug nach Warschau.

Ein geführter Rundgang durch die liebevoll rekonstruierte Altstadt führt zu historischen Plätzen, die bewegte Geschichte und farbenfrohe Fassaden Warschaus zeigen. Neben dem historischen Zentrum wird auch der lebendige Stadtteil Praga erkundet, der mit seinem kreativen Flair einen spannenden Kontrast zur Altstadt bildet. Ein Besuch des prachtvollen Wilanów-Palastes rundet das kulturelle Programm des ersten Tages ab. Am Abend erwartet die Reisenden ein Chopin-Konzert, das die musikalische Seele Polens eindrucksvoll erlebbar macht.

Weiter geht es mit dem Schnellzug in der ersten Klasse nach Breslau, eine Fahrt von etwa vier Stunden zu einer der schönsten Städte Polens. Die Stadt wurde nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg mustergültig wieder aufgebaut und begeistert heute mit beeindruckender Architektur und malerischen Gassen. Breslau, auch "Venedig des Ostens" genannt, verzaubert mit seiner Vielzahl an Brücken, historischen Gebäuden und lebendigen Plätzen. Beim Spazieren durch die Stadt fallen die zahlreichen Breslauer Zwerge auf.

Über tausend dieser kleinen Skulpturen sind eine Touristenattraktion und gleichzeitig ein kulturelles Wahrzeichen. Sie erinnern an die Bewegung, die gegen das kommunistische Regime protestierte, und symbolisieren Freiheit und Kreativität. Nachmittags steht ein Ausflug zum Schloss Fürstenstein auf dem Programm, einem der größten Schlösser Polens, das malerisch in die Landschaft eingebettet liegt. Die dritte Station ist Krakau, eine der ältesten Städte Polens und einstige Hauptstadt des polnischen Königreichs.

Nach der Ankunft beginnt eine kulinarische Entdeckungstour durch die Stadt, bei der die polnische Küche näher kennengelernt wird. Am Folgetag steht die Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten an: die imposante Marienkirche und das Wawel-Schloss, das über der Weichsel thront. Im jüdischen Viertel Kazimierz erfahren die Reisenden mehr über die bewegte Geschichte des Stadtteils. Der Abend wird mit einem stimmungsvollen Abendessen in einem jüdischen Restaurant und einem Klezmer-Konzert abgerundet.

Ein weiterer Tag in Krakau bringt einen Besuch des renommierten Czartoryski-Museums mit seiner bedeutenden Kunstsammlung. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, bevor am Abend ein stilvolles und authentisches Abschlussdinner in der lebhaften Brasserie Kogel Mogel mit schickem Retro-Charme stattfindet. Nach einem letzten Spaziergang durch die Altstadt erfolgt der Transfer zum Flughafen und die Heimreise. Die gesamte Reise wird von einer deutschsprachigen Reiseleitung begleitet.

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