Dreifacher Triumph: AKA Vorarlberg Siege gegen Admira Wacker

Die U15, U16 und U18 der AKA Vorarlberg gewinnen erstmals in der Saison gegen Admira Wacker. Amer Jukic und Louai Saleh erzielen jeweils drei Tore für die Nachwuchselite.

Es war ein historischer Fußballtag für die Nachwuchsleistungszentren in Vorarlberg. Zum ersten Mal in der aktuellen Saison gelang es allen drei Teams der Akademiekicker, ihre Partien erfolgreich zu gestalten. Der Fokus lag dabei auf einem bemerkenswerten Dreifach-Triumph gegen den Gegner Admira Wacker, der den Heimspieltag zu einem wahren Fest des Fußballs machte. Zwei junge Torjäger stachen dabei besonders hervor und sorgten für die entscheidenden Akzente auf dem Platz.

Amer Jukic befreit U18 aus Tabellenkeller

Die U18 der AKA Vorarlberg feierte unter Trainer Lokman Topduman einen entscheidenden Befreiungsschlag. Acht Spiele lang hatte die Mannschaft vergeblich auf ihren ersten Sieg gewartet, was für Frustration sorgte. Vier Unentschieden und vier Niederlagen standen zu Buche, ehe gegen Admira Wacker endlich der Knoten platzte. Die Spieler um Trainer Topduman konnten somit nach einer schwierigen Phase neues Selbstvertrauen tanken.

Also read Caritas und dowas: Ganzjährig hohe Auslastung in Notschlafstellen Vorarlberg

Burser Amer Jukic avancierte zum Matchwinner dieses Spiels. Der junge Angreifer steuerte drei Treffer zum Erfolg bei und ermöglichte damit den ersehnten Sieg. Sein dritter Saisontreffer markierte den Höhepunkt seiner persönlichen Leistung an diesem Tag. Jukic schoss die U18 damit effektiv aus dem Tabellenkeller heraus und sorgte für eine positive Wende in der Saisonbilanz des Teams.

Louai Saleh dominiert Scorerliste der U16

Bei der U16 setzte Louai Saleh seine beeindruckende Torjagd fort, nachdem er zuvor bereits gegen Rapid Wien ein Doppelpack erzielt hatte. Der Koblacher zeigte sich auch gegen Admira Wacker unaufhaltsam und steuerte beim hart erkämpften 3:2-Heimsieg alle drei Tore bei. Damit legte der Neo-ÖFB-Teamspieler den Grundstein für den dritten Heimsieg in dieser Serie.

Advertisement

Saleh erzielte dabei bereits seine Saisontore zehn, elf und zwölf und festigte seine Position als eine der gefährlichsten Waffen im österreichischen Nachwuchs. Mit dieser Leistung liegt der Stürmer nun nur vier Tore hinter dem Führenden der Torschützenliste, Amar Mujkanovic von der Austria Wien. Die U16 belegt mit diesem Erfolg zudem den starken dritten Platz in der Heimtabelle der Liga.

U15 feiert persönlichen und kollektiven Erfolg

Auch die jüngsten Akademiekicker, die U15, wollten ihren älteren Kollegen um nichts nachstehen und durften ebenfalls über drei Punkte gegen Admira Wacker jubeln. Der Sieg mit 2:1 war der dritte Heimsieg in dieser Saison für das Team und zeigte die Tiefe des Kaders. Für Matteo Flachsmann vom FC Nenzing war dies ein besonderer persönlicher Höhepunkt, da er mit diesem Treffer sein Premierentor im Akademiedress erzielte.

Kapitän Felix Petschovnik aus Rankweil steuerte seinen zweiten Saisontreffer bei und machte den erfolgreichen Auftritt perfekt. Er sorgte damit für die notwendige Vollendung im Angriff. Während Jukic die U18 aus dem Keller holte, untermauerte Saleh seinen Ruf als Top-Torjäger. Bei allen drei Landesauswahlen war das starke Kollektiv für die großartigen Erfolge mitverantwortlich und zeigte eine beeindruckende Teamleistung.