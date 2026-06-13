Dreifacher Fatalunfall auf der B12 bei Marktl: PKW fährt entgegenkommende Sattelschlepper auf

Ein 46‑jähriger Münchner verliert am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert frontal mit einem ungarischen Sattelzug auf der Bundesstraße 12 bei Marktl. Drei Insassen des PKW, darunter ein Kleinkind, sterben, der Lkw-Fahrer wird leicht verletzt. Die Autobahnpolizei ermittelt.

Am Samstagmorgen, den 13. Juni 2026, ereignete sich im Ortsteil Marktl an der Bundesstraße 12 ein folgenschwerer Verkehr sunfall, bei dem drei Personen ihr Leben verlieren.

Laut den Ermittlungen der Autobahnpolizei Mühldorf am Inn geriet gegen 05.11 Uhr ein 46‑jähriger Mann aus München mit seinem VW‑Pkw, der in Richtung München fuhr, unerwartet auf die Gegenfahrbahn. Der Grund für das Fehlverhalten des Fahrers ist bislang ungeklärt, doch die Folge war ein Frontalzusammenstoß mit einem ungarischen Sattelzug, der von einem 50‑jährigen ungarischen Fahrer gelenkt wurde. Im PKW befanden sich neben dem Fahrer noch eine 44‑jährige Frau und ihr zweijähriges Kind, beide ebenfalls aus München.

Alle drei Insassen wurden durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und erlagen noch am Unfallort den schweren Verletzungen. Der Sattelzugfahrer wurde nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört; die Schadensschätzung liegt bei etwa 8.000 Euro für den PKW und rund 30.000 Euro für den Lkw. Die Rettungskräfte reagierten sofort.

Feuerwehren aus Altötting, Marktl, Niedergottsau, Stammham und Burghausen sowie die örtliche Autobahnmeisterei rückten mit mehreren Löschfahrzeugen, Drehleitern und einer Vielzahl von Einsatzkräften aus. Gleichzeitig waren Rettungsdienst und mehrere Notärzte am Ort des Geschehens, um die Lage zu versorgen und die Verletzten zu versorgen. Trotz der schnellen Hilfe konnten die drei Opfer nicht gerettet werden. Die Bundesstraße 12 wurde im betroffenen Abschnitt bis zum Mittag komplett gesperrt, um die Bergungsarbeiten und die Ermittlungen zu ermöglichen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Autobahnpolizei Mühldorf am Inn die Aufklärung des genauen Unfallhergangs. Zeugen wurden befragt, die Fahrzeugspuren ausgewertet und die Fahrwerks­­daten beider Fahrzeuge analysiert, um mögliche technische Defekte oder äußere Einflüsse zu identifizieren. Die Ermittlungen dauern an, wobei ein möglicher technische Defekt, ein plötzliches gesundheitliches Ereignis des Münchner Fahrers oder externe Faktoren wie Straßenbedingungen weiterhin im Fokus stehen.

Die örtliche Bevölkerung wurde über die Geschehnisse informiert, und die Behörden appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, besonders in den frühen Morgenstunden erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Der tragische Vorfall hat die Region stark erschüttert und verdeutlicht erneut die Bedeutung von Verkehrssicherheit und rascher, koordinierter Einsatzbereitschaft von Rettungs- und Polizeikräften





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Unfall Bundesstraße 12 Marktl Verkehrsunfall Opfer

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