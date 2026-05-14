Dreifache Mutter verurteilt zu lebenslanger Haft für Mord an Ehemann

Eine dreifache Mutter ist für die Ermordung ihres Ehemannes im US-Bundesstaat Utah zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatte zwischenzeitlich ein Kinderbuch über Trauerbewältigung geschrieben, das vom Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen handelt. Die Immobilienmaklerin, Mutter von drei Söhnen, wurde im März schuldig befunden, ihrem Mann 2022 heimlich eine tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in Getränken verabreicht zu haben.

Eine dreifache Mutter ist für die Ermordung ihres Ehemann es im US-Bundesstaat Utah zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie hatte zwischenzeitlich ein Kinderbuch über Trauerbewältigung geschrieben, das vom Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen handelt.

Die Immobilienmaklerin, Mutter von drei Söhnen, wurde im März schuldig befunden, ihrem Mann 2022 heimlich eine tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in Getränken verabreicht zu haben. Vor der Verkündung der lebenslänglichen Strafe wandte sie sich in einer Ansprache an ihre Kinder, die laut CNN selbst nicht im Gerichtssaal zugegen waren. Es sei eine "absolute Lüge", dass sie ihren Mann getötet habe, sagte Kouri Richins.

"Seid wie euer Vater", appellierte sie unter Tränen an ihre Kinder. Auch Erklärungen der Söhne wurden verlesen. Alle drei brachten demnach zum Ausdruck, dass sie eine lebenslange Haftstrafe wünschten, weil sie sich nicht sicher fühlen würden, wenn ihre Mutter auf freiem Fuß wäre. In dem schlagzeilenträchtigen Mordprozess hatte die Anklage als ein Motiv für den Mord hohe Schulden der Maklerin und eine Beziehung mit einem anderen Mann angeführt.

Richins war in weiteren Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, darunter Versicherungsbetrug und versuchter Mord. Sie soll schon einmal versucht haben, ihren Mann durch ein mit Fentanyl versetztes Sandwich zu töten





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