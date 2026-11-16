Donald Trump trifft Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen. Themenschwerpunkte sind Atomwaffen, Ukraine-Krieg und die Spionageaffäre um Nvidia. Eine Analyse der diplomatischen Lage.

Am kommenden Donnerstag findet in der chinesischen Technologiestadt Shenzhen ein einmaliges historisches Dreiertreffen statt. Die Staats- und Regierungschefs der drei größten Atommächte der Welt, US-Präsident Donald Trump, russischer Kreml-Chef Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping, kommen auf dieser großen Bühne zusammen. Dieagenda ist dabei ungewöhnlich umfangreich und reicht vom anhaltenden Ukraine-Krieg über Fragen der atomaren Rüstungskontrolle bis hin zu den jüngsten Spionagevorwürfen gegen den US-Chipkonzern Nvidia. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass alle diese Themen öffentlich detailliert besprochen werden. Im Mittelpunkt steht für alle drei Führer primär das politische Prestige, und es ist offen, ob das Treffen mehr als ein symbolisches Gipfelfoto hervorbringt.

Diplomatische Details und Verhandlungsstruktur

Die Reise von US-Präsident Donald Trump beginnt offiziell auf den Philippinen. Dort trifft er am Dienstagabend, nach Ortszeit, auf die Spitzenvertreter des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN. Nach dieser Station reist die Delegation direkt nach China für den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz APEC. Hier findet am Donnerstag das Treffen der drei Amtskollegen statt. Das chinesische Außenministerium beschrieb das Gesprächsformat als bahnbrechend für die Wahrnehmung des Weltfriedens und die Förderung der Stabilität zwischen Großmächten.

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Aus Moskau wird die Bedeutung dieses Ereignisses durch den Kreml-Berater Juri Uschakow unterstrichen. Er betonte, dass die Symbolik dieses ersten Treffens dieser Art nicht hoch genug eingeschätzt werden könne. Nach Abschluss der direkten Gespräche zwischen den drei Präsidenten soll eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht werden. Uschakow wies darauf hin, dass dieses Dokument das Ergebnis einer sehr schweren diplomatischen Arbeit ist, die lange Vorlaufzeiten benötigte.

Trump hatte im Vorfeld explizit angekündigt, die atomare Rüstungskontrolle zu einem zentralen Punkt machen zu wollen. Der letzte bedeutende Vertrag zwischen den USA und Russland zur Begrenzung dieser Waffen lief im Februar aus. Beide Nationen verfügen derzeit über geschätzte jeweils 5.000 Sprengköpfe. Trotz dieser Ankündigungen dämpfte die US-Regierung die Erwartungen an konkrete Ergebnisse. Es gibt keine Anzeichen für eine baldige Einigung auf diesem Feld.

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Positionen zu Ukraine-Krieg und nuklearen Abrüstung

Bezüglich des Ukraine-Krieges sehen die Chancen auf Fortschritte sehr schlecht aus. Donald Trump hatte jüngst behauptet, er werde mit Russland ein großes Abkommen schließen, das die Ukraine und ganz Europa betrifft. Er fügte hinzu, dass Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine steckengeblieben sei und er, Trump, möglicherweise härtere Maßnahmen ergreifen könnte. Europa hatte zuvor befürchtet, der APEC-Gipfel könnte zu einer neuen Konferenz von Jalta werden, bei der die drei größten Atommächte die Machtverhältnisse neu ordnen.

Bei den Gesprächen in China sind keine Vertreter der Europäischen Union anwesend. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fehlt auf der Liste der Teilnehmer. Trump versuchte schon länger, Xi Jinping zu bewegen, mit den USA zusammenzuarbeiten, um ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen. China fungiert dabei als wichtiger Handelspartner für Russland. Ölimporte aus Russland generieren große finanzielle Mittel, die in die Kriegskasse Moskaus fließen.

Peking gilt zudem als ein wesentlicher diplomatischer Rückhalt für Moskau auf der internationalen Bühne. Während Donald Trump am Montag erwähnte, er würde gerne mit Xi über sein "Lieblingsthema" sprechen, schließen US-Regierungsvertreter dies aus. Das Thema soll trotz jüngster Verhandlungen bewusst ausgeklammert werden, wie es hieß. Die diplomatischen Spannungen bleiben also vorerst bestehen.

Spionageaffäre um Nvidia und Jensen Huang

Über dem Gipfel schwebt ein weiteres, überraschend aufgekommenes Tabuthema: die mutmaßliche Spionageaffäre bei Nvidia. Der zurückgetretene Chef von Nvidia, Jensen Huang, geriet kürzlich in Verruf. Der Vorwurf betrifft außereheliche Affären, wovon eine mit einer Chinesin einhergeht, die der Spionage für China verdächtigt wird. Es besteht der begründete Verdacht, dass trotz bestehender US-Exportbeschränkungen über diese Frau und ihre Firma Hochleistungschips von Nvidia nach China gelangten.

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Diese Chips sind für die KI-Branche von entscheidender Bedeutung und stellen für die USA eine Frage der nationalen Sicherheit dar. Donald Trump stand bis zuletzt hinter Jensen Huang und bezeichnete ihn als ehrbaren Mann. Eine Rückkehr von Huang zu Nvidia schloss der US-Präsident nicht aus. Trump zeigte sich stets beeindruckt vom Vorstandsvorsitzenden eines der größten Unternehmen der Welt. Huang nutzte seine Nähe zu Trump, um auf die Abhängigkeit Chinas von amerikanischen Halbleiterchips hinzuweisen, die die US-Dominanz über Peking sichern könnte.

Huang begleitete Donald Trump in der Vergangenheit zu hochkarätigen Gipfeln mit China, etwa im Mai zu einem Treffen mit Xi und zum Staatsdinner im September im Weißen Haus. Dieses Mal kommt Huang nicht mit nach China. Trump vermied es bisher, sich in die Debatte innerhalb seiner Regierung über die Verschärfung der Exportkontrollen nach China einzumischen. Er gab an, sich nicht erinnern zu können, vor Spionage in Huangs Umfeld gewarnt worden zu sein.

Fazit und Aussichten der diplomatischen Gespräche

Recherchen der New York Times legen nahe, dass Trumps Aussage falsch ist. Trump soll mindestens zweimal darauf aufmerksam gemacht worden sein. Die Spannungen zwischen Washington und Peking bleiben hoch. Der Gipfel in Shenzhen wird daher eher als Bühne für symbolische Gesten denn als Ort für konkrete Vereinbarungen betrachtet. Die internationalen Beobachter sind skeptisch, ob die komplexen Interessen der drei Mächte tatsächlich in Einklang gebracht werden können. Die Welt beobachtet die Entwicklungen genau.