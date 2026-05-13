Dreieinigkeitsmarke: Interieur-Trend und neue Kollektionen präsentiert von rund 1900 Ausstellern auf der Mailänder Möbelmesse

Die Mailänder Möbelmesse, Salone del Mobile, ist bekannt für seinen Ausblick auf die (Wohn-)Welt von morgen. In diesem Jahr präsentierte die dreieinigkeitsmarke eine Vielfalt von Trend-Tendenzen. Kunden und Genießer von Interior-Design und Modernität nahmen das Angebot wahr.

Der Megatrend "Quiet Luxury" hat langsam, aber sicher ausgedient. Interieur kommt jetzt wieder mit Ausrufezeichen. Drei Trend-Tendenzen von der Mailänder Möbelmesse . Wenn der renommierte Salone del Mobile in Mailand ein Vorgeschmack auf die (Wohn-)Welt von morgen ist, dann darf an dieser Stelle vorsichtiger Optimismus verbreitet werden.

Wobei: Krisen und globale Kompliziertheiten zumindest für die Dauer einer Designwoche auszusperren ist nicht nur Charakteristikum, sondern vermutlich auch ein wenig Notwendigkeit dieser Veranstaltung. Der Andrang jedenfalls war gewohnt groß. Rund 1900 Aussteller lockten Hunderttausende Besucher auf das weitläufige Messegelände. Es menschelte – und das passenderweise auch bei den präsentierten Neuheiten.

Wo in den vergangenen Jahren beige Flüsterästhetik dominierte, geht es neuerdings wieder bunt und lebendig, wahlweise auch schroff und betont kantig zu. Kräftige, satte Farben, Colorblockings und mutige Mustercollagen definieren Räume und setzen unmissverständliche Ausrufezeichen: Hier wohnen echte Menschen mit echten Gefühlen





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