Drei Wiener betreiben Cannabis-Produktion wie ein Unternehmen: Tonne Gras und 1,4 Millionen Euro Bargeld sichergestellt

Eine hochprofessionelle illegale Cannabisproduktion in einer 3.200 m² großen Halle in Wien-Liesing wurde von drei Wienern wie eine Firma geführt. Mit Testlabor, juristischer Expertise und strenger Kontrolle optimierten sie den THC-Gehalt auf 20 Prozent. Nach jahrelangen Ermittlungen wurden die Haupttäter sowie neun illegale Arbeiter festgenommen. Es wurden etwa eine Tonne Cannabiskraut, 1,4 Millionen Euro Bargeld, Gold und eine Waffe sichergestellt. Der Geschäftsführer wurde auf der kroatischen Insel Hvar gefasst und im Februar 2026 nach Österreich ausgeliefert.

In einem aufsehenerregenden Fall von illegalem Drogenhandel haben drei Männer aus Wien eine professionelle Cannabis produktion in einer riesigen Halle im Stadtteil Liesing betrieben, die in Größe und Struktur an ein Unternehmen erinnerte.

Die 3.200 Quadratmeter große Produktionsstätte, zuvor für legale CBD-Herstellung genutzt, wurde von den Tätern übernommen und für die illegale Zucht von THC-haltigem Cannabiskraut umgerüstet. Die drei Verdächtigen im Alter von 42, 46 und 55 Jahren agierten mit hoher organisatorischer Effizienz: Sie verfügten über ein eigenes Testlabor zur Qualitätskontrolle, beschäftigten mindestens neun illegale Arbeitnehmer aus Serbien und Bosnien, die sogar in der Halle untergebracht waren, und implementierten ein strenges Kontrollsystem für ihre Verkäufe.

Der 42-jährige Haupttäter, der eine juristische Ausbildung besitzen soll, fungierte als Geschäftsführer, während der 55-Jährige den Verkauf leitete und der 46-Jährige die Produktion überwachte. Letzterer, von seinen Untergebenen "Psychonaut" genannt, verlangte von seinen "Läufern", die Drogen auslieferten, dass sie den Erlös nur in großen Scheinen ablieferten; bei zu kleinen Scheinen mussten eine Pönale gezahlt werden. Dieser Kontrollzwang gab der Polizeiaktion den Namen "Operation Psycho".

Die Ermittlungen gegen die Gruppe begannen bereits 2019, nachdem sie bei einem misslungenen Versuch, einen Tunnel zu einem Elektroverteiler zu graben, einen Gehsteig einstürzen ließen und damit auffielen. Die Beamten der Gruppe Frey behielten die Täter im Blick und intensivierten ihre Beobachtungen Ende 2024, wobei sie auch Scheinkäufe durchführten. Der entscheidende Zugriff erfolgte am 9. September 2025, als Staatsanwaltschaft Wien, die WEGA und weitere Einsatzkräfte die Halle stürmten.

Dabei wurden die neun "Gärtner" sowie die beiden in Österreich anwesenden Firmenchefs festgenommen. Bei der Razzia wurden rund eine Tonne Cannabiskraut - darunter 9.720 Pflanzen, 300 Kilogramm geerntetes und 500 Kilogramm verkaufsfertiges Kraut - mit einem geschätzten Marktwert von 4,5 Millionen Euro sichergestellt.

Zudem fanden die Beamten etwa 1,4 Millionen Euro Bargeld, Gold, Wertgegenstände, gefälschte Ausweise und eine zur Fahndung ausgeschriebene Glock-Pistole. Der Geschäftsführer war bereits vor dem Zugriff auf die kroatische Insel Hvar geflohen, wo er jedoch später gefasst und im Februar 2026 nach Österreich ausgeliefert wurde. Die Ermittlungen zu möglichen Abnehmereien und weiterführenden Strukturen laufen weiter. Der Fall demonstriert, wie illegale Drogenproduktion zunehmend unternehmerisch organisiert wird, mit professionalisierten Abläufen und internationalen Verflechtungen.

Die hohe THC-Konzentration von 20 Prozent in der Ware zeigt zudem den Trend zu hochwirksamen Produkten, was für Konsumenten besondere gesundheitliche Risiken bergen kann. Die Sicherstellung solcher Mengen und Beträge unterstreicht die wirtschaftliche Dimension des organisierten Drogenhandels und die Bedeutung konsequenter Strafverfolgung





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