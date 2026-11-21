Israel tötete drei Personen, die ein World Central Kitchen Fahrzeug steuerten. Tel Aviv behauptet, es habe sich um Islamischen Jihad gehandelt, während Palästinenser Helfer beklagen.

Drei Menschen kamen bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt ums Leben, während sie sich in einem Fahrzeug der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) befanden. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen bestätigte am Samstag den Tod von drei Personen, die in einem Transporter mit Nahrungsmitteln saßen. Ein weiterer Todesfall wurde durch israelischen Beschuss in Jabalia im Norden des Küstengebiets registriert.

Israels Behauptung gegen palästinensische Angaben

Die israelische Armee wies die Vorstellung zurück, humanitäre Helfer gezielt angegriffen zu haben. Auf der Plattform Telegram erklärte das Militär, die getöteten Personen seien Mitglieder des Islamischen Jihad. Sie hätten das Fahrzeug genutzt, um Lebensmittel und logistische Güter zu Kämpfern der Terrororganisation zu transportieren. Die Armee betonte, Terrorgruppen würden humanitäre Organisationen zynisch ausnutzen und Kämpfer nach Angriffen als Helfer ausgeben.

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Augenzeugenberichte zerstörter Transporter

Aufnahmen eines AFP-Journalisten zeigten einen weitgehend zerstörten Transporter und verstreut liegende Lebensmittel im Stadtteil Tel al-Hawa. Ein Mitarbeiter von Reuters berichtete, im Fahrzeug befanden sich Dokumente mit dem WCK-Logo sowie verpackte Lebensmittel. Der Augenzeuge Abu Sein Al-Daja sagte aus, der Wagen habe gerade angehalten, um Essen und Getränke an Kinder zu verteilen, als er von einer Rakete getroffen wurde.

Vergleich mit Angriff im April 2024

Dieser Vorfall weckt Erinnerungen an einen Angriff im April 2024, bei dem sieben WCK-Mitarbeiter getötet wurden. Damals gehörten zu den Opfern Staatsangehörige Australiens, Großbritanniens und Polens. Die israelische Armee räumte damals schwere Fehler und Verstöße gegen Vorschriften ein. Im Jahr 2026 erklärte das Militär jedoch, es gebe keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen in diesem Fall.

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Waffenpause und aktuelle Krisenlage

In dieser Woche hatte das israelische Militär kurzzeitig einen Bodeneinsatz im Gazastreifen gestartet. Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus, der nach israelischen Angaben einem Hamas-Kommandeur gegolten hatte, waren sechs Menschen getötet worden. Eine von den USA unterstützte Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe zwar gestoppt, israelische Angriffe aber nicht beendet. Die Hamas hatte den Krieg im Oktober 2023 mit einem Überfall auf Israel begonnen.

Reaktionen und offene Fragen

Eine Stellungnahme von World Central Kitchen lag nach dem Angriff zunächst nicht vor. Die Darstellung Israels, Helfer ins Visier genommen zu haben, wurde als falsch zurückgewiesen. Die genaue Identität der Getöteten und die Umstände des Treffers bleiben daher im Fokus der internationalen Beobachtung. Die Hilfsorganisationen arbeiten weiterhin unter extremen Bedingungen in der zerstörten Infrastruktur von Gaza.