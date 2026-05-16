Die vier Länder, die in der Region stark von illegalen Migrationsbewegungen betroffen sind, verabschieden sich zu einem Treffen in Ayia Napa und einigen weitere Maßnahmen, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten sie die Notwendigkeit, frühzeitig gegen pulizia zu steuern. Ihr Treffen am Rande des'Europe Gulf Forum' knüpfte an ein vorheriges Treffen in Ayia Napa auf Zypern an.

Die vier Länder einigten sich bei dennegotiieren darauf, ihre Zusammenarbeit in vier zentralen Bereichen fortzusetzen: Verbesserung der Sicherheit in der Region, Hilfe für die betroffene Bevölkerung vor Ort, Umsetzung des neuen EU-Migrations- und Asylpakts sowie der Schutz der EU-Außengrenzen im Einklang mit internationalem Recht. Zu den konkret überprüften Maßnahmen zählen nach Angaben der vier Mittelmeerstaaten eine engere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern, ein verstärkter Kampf gegen Schleuser und Menschenhändler, sowie eine mögliche Aktivierung der EU-Regelung für Krisensituationen und Fälle höherer Gewalt.

Zur Abstimmung nationaler Maßnahmen im Falle eines deutlichen Anstiegs von Migrationsbewegungen will Italiens Innenminister Matteo Piantedosi seine Amtskollegen aus Zypern, Griechenland und Malta am 17. Juni 2026 zu einem Treffen nach Rom einladen. Die Länder gelten als besonders stark von irregulären Migrationsbewegungen in Richtung Europäische Union betroffen. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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