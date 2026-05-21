Drei Jugendliche flüchten bei Bäckereifiliale-Kontrolle

Am Mittwoch gegen 1 Uhr wurde eine Streife in der Nähe einer Bäckereifiliale im Kaplanhofviertel aufmerksam. Als die Beamten die Gruppe kontrollieren wollten, flüchteten die drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Ein 16-jähriger russischer Staatsangehöriger aus Linz blieb jedoch stehen. Er gab an, von einem Einbruch nichts zu wissen und damit nichts zu tun zu haben. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Polizisten in einem Pflanzentrog Einbruchswerkzeug. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte ein zweiter Beschuldigter ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, ebenfalls aus Linz. Er wurde kurze Zeit später in der Figulystraße angetroffen und festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden beide Jugendlichen in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Fahndung nach einem dritten Verdächtigen ist weiterhin im Gange.

Am Mittwoch gegen 1 Uhr wurde eine Streife in der Nähe einer Bäckerei filiale im Kaplanhofviertel aufmerksam. Als die Beamten die Gruppe kontrollieren wollten, flüchteten die drei Personen in unterschiedliche Richtungen.

Ein 16-jähriger russischer Staatsangehöriger aus Linz blieb jedoch stehen. Er gab an, von einem Einbruch nichts zu wissen und damit nichts zu tun zu haben. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Polizisten in einem Pflanzentrog Einbruchswerkzeug. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte ein zweiter Beschuldigter ausgeforscht werden.

Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, ebenfalls aus Linz. Er wurde kurze Zeit später in der Figulystraße angetroffen und festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden beide Jugendlichen in die Justizanstalt Linz gebracht. Die Fahndung nach einem dritten Verdächtigen ist weiterhin im Gange





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