Drei Jahrzehnte Schramm Öhler: Wie das EU‑Vergaberecht Österreichs öffentliche Beschaffung prägte

Seit dem EU‑Beitritt 1995 hat sich das österreichische Vergaberecht von einer neuen Rechtsdisziplin zu einem strategischen Steuerungsinstrument entwickelt. Die Kanzlei Schramm Öhler feiert ihr 30‑jähriges Jubiläum und wirft einen Blick auf die wachsende Komplexität, die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit sowie die strukturellen Veränderungen in der Rechtsbranche.

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 markierte den Beginn einer neuen Ära für öffentliche Beschaffungen. Seitdem hat sich das Vergaberecht von einem noch jungen Rechtsgebiet zu einem zentralen Steuerungsinstrument der europäischen Wirtschaft spolitik entwickelt.

In den ersten Jahren nach dem EU‑Beitritt war die harmonische Integration der europäischen Vorgaben mit den heimischen Beschaffungsanforderungen ein schwieriges Unterfangen. Die Kanzlei Schramm Öhler, die bereits 1996 gegründet wurde, hat diese Pionierarbeit geleistet und das Vergaberecht von Grund auf mitgestaltet. Heute zählt sie zu den führenden Spezialkanzleien Österreichs und feiert ihr 30‑jähriges Bestehen.

Ihre beeindruckende Größe - über 110 Mitarbeitende, darunter 12 Partnerinnen und Partner, an fünf Standorten - macht sie zur mit Abstand größten auf Vergaberecht spezialisierten Sozietät des Landes und zu einer der Top‑20‑Kanzleien Österreichs. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Praxis der öffentlichen Beschaffung grundlegend gewandelt. Während in den 1990er‑Jahren noch vor allem die Vereinbarkeit von EU‑Regelungen und nationalen Vorgaben im Fokus stand, stehen heute Innovation, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und die Stärkung regionaler Wertschöpfung im Vordergrund.

Die jüngsten Krisen - etwa die COVID‑19‑Pandemie, in der Atemmasken, Handschuhe, PCR‑Tests und medizinische Geräte unter enormem Zeitdruck rechtssicher beschafft werden mussten - sowie die Herausforderungen der Energiewende zeigen, wie stark die Vergabeprozesse belastet werden. Schüsse wie Gebäudesanierung, Schneeräumung oder Kantinen‑Konzessionen verdeutlichen die Vielseitigkeit des Rechtsgebiets, das gleichzeitig zu den komplexesten Disziplinen des Wirtschaftsrechts gehört.

Partner Matthias Öhler betont, dass gerade in Zeiten von Budgetdruck die inhaltliche Qualität von Ausschreibungen entscheidend ist, weil nur so die geeignetsten Anbieter gewonnen werden können. Die regulatorische Dichte des Vergaberechts hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Europäische Vorgaben erschweren die Handhabung für Auftraggeberinnen und Auftraggeber, insbesondere bei Beschaffungen von Schlüsseltechnologien, Energieversorgung und kritischer Infrastruktur.

Daraus resultiert ein wachsender Bedarf an spezialisierter Beratung, die nicht mehr nur einen generalistischen Ansatz verfolgt, sondern tiefes Fachwissen für bestimmte Branchen, Verfahren und regulatorische Sonderthemen voraussetzt. Technologische Fortschritte wie Künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse versprechen Effizienzgewinne, erhöhen jedoch gleichzeitig den Anspruch an strategische, rechtliche und inhaltliche Expertise. Gleichzeitig steht die Rechtsbranche selbst vor strukturellen Veränderungen: Während die Kanzlei­welt traditionell von Männern dominiert wurde, führen heute vermehrt Juristinnen und flexible Arbeitsmodelle zu einer neuen Kultur.

Partner Christian Gruber weist darauf hin, dass viele hochqualifizierte Juristinnen die Branche aufgrund unzureichender Rahmenbedingungen verlassen - ein Problem, das Kanzleien zu attraktiveren Arbeitgebern machen muss, um Fachkräfte zu halten und weiterzuentwickeln





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vergaberecht Öffentliche Beschaffung EU‑Integration Schramm Öhler Nachhaltigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drei Verletzte bei Fiakerunfall in der Wiener InnenstadtBe einer Fiakerausfahrt in Wien scheuten die Pferde, der Kutscher fiel vom Bock und wurde überrollt, das Gespann lief mit vier Fahrgästen weiter.

Read more »

Wiener Drogenfahnder schnappten drei KokainschmugglerWIEN. Eineinviertel Jahre sind Wiener Drogenfahnder einem Trio hinterher gewesen, das größere Mengen Kokain nach Wien geschmuggelt haben soll.

Read more »

Lenker (34) mit drei Promille am Steuer erwischtAb drei Promille besteht eigentlich Lebensgefahr durch eine Alkoholvergiftung, und der Körper reagiert mit Lähmungserscheinungen und ...

Read more »

Schwerer Verkehrsunfall auf Staatsstraße 2073 mit einem Toten und drei VerletztenBei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Samstag, 6. Juni 2026, auf der Staatsstraße 2073 zwischen Thalham und Weyarn kam ein 57-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer hatte bei einem Überholvorgang drei entgegenkommende Fahrzeuge gerammt. Die Unfallstelle war für Stunden gesperrt, Rettungskräfte und Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Polizeiinspektion Holzkirchen ermittelt, ein unfallanalytisches Gutachten wurde beauftragt.

Read more »