Drei Feuerwehren standen am Donnerstagabend bei einem Brand bei einem Unternehmen im Gemeindegebiet von Bachmanning im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Abend mit dem Einsatzbegriff Brand Industrie zu einem Brand bei einem Futterwerk alarmiert.

Drei Feuerwehr en standen am Donnerstagabend bei einem Brand bei einem Unternehmen im Gemeindegebiet von Bachmanning im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Abend mit dem Einsatzbegriff Brand Industrie zu einem Brand bei einem Futterwerk alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung, im Keller ist es zu einem Brand gekommen. Laut Einsatzkräften brannte eine Schlagmühle, der Brand blieb zum Glück auf den Maschinenbereich beschränkt. Zwei weitere Feuerwehren wurden angefordert. Die Situation konnte zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die betroffene Schlagmühle wurde ausgeräumt. In weiterer Folge waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen notwendig. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen und die betroffene Maschinerie wurde gerettet. Der Brand war glücklicherweise nicht sehr groß und die Feuerwehren konnten ihn schnell unter Kontrolle bringen.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt und wird noch untersucht. Die Feuerwehren haben ihre Arbeit sehr gut gemacht und haben den Brand schnell gelöscht. Die betroffene Firma wird noch über den Brand nachdenken müssen und die Ursache des Brandes finden müssen. Die Feuerwehren haben ihre Arbeit sehr gut gemacht und haben den Brand schnell gelöscht.

Der Brand war glücklicherweise nicht sehr groß und die Feuerwehren konnten ihn schnell unter Kontrolle bringen. Die betroffene Firma wird noch über den Brand nachdenken müssen und die Ursache des Brandes finden müssen. Die Feuerwehren haben ihre Arbeit sehr gut gemacht und haben den Brand schnell gelöscht





laumatat / 🏆 7. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feuerwehr Brand Bachmanning Futterwerk Maschinenbereich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drei Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Regau an einem TagDie FF Regau hatte am 16. Juni 2026 einen besonders arbeitsreichen Tag mit drei unterschiedlichen Einsätzen: einem Geruchseinsatz in Schalchham, einer Brandnachschau und einem Verkehrsunfall in Dornet.

Read more »

Schwerer Verkehrsunfall in Lichtenberg: Rettungskräfte im EinsatzBei einem schweren Verkehrsunfall in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stießen zwei Pkw zusammen. Ein 52-jähriger Lenker wurde verletzt und ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere einen unbekannten Traktorlenker, der nicht in den Unfall involviert war.

Read more »

D: Brennender Lieferwagen setzt ältere Industriehalle in Brand → rund 150 Kräfte im EinsatzNEUFRA (DEUTSCHLAND): Um 23.20 Uhr des 17. Juni 2026 wurde die Feuerwehr Neufra in die Hohenzollernstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand e

Read more »

WM-Spieler Stefan Posch erlidet Kieferbruch: Einsatz gegen Argentinien ungewissÖsterreichs Fußball-Nationalspieler Stefan Posch hat im WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch erlitten. Eine Operation ist nicht notwendig, eine Spezialschiene soll die Heilung unterstützen. Ob er im nächsten Spiel gegen Argentinien einsatzbereit ist, bleibt offen. Mögliche Ersatzspieler sind Konrad Laimer, Patrick Wimmer oder Phillipp Mwene.

Read more »