Dream, KI- und Cybersicherheitsfirma von Ex-Kanzler Kurz, erhält 260 Mio. Dollar

Die KI- und Cybersicherheitsfirma 'Dream', an der Ex-Kanzler Sebastian Kurz beteiligt ist, hat sich von Investoren 260 Mio. Dollar geholt. Die Bewertung der Firma liegt nun bei drei Milliarden Dollar. Die Firma wurde von Kurz mitbegründet und soll zu einem der weltweit führenden KI-Unternehmen für Staaten und kritische Infrastruktur werden.

Die KI- und Cybersicherheit sfirma ' Dream ' hat sich von Investoren 260 Mio. Dollar geholt. Die Bewertung der Firma liegt nun bei drei Milliarden Dollar. Die Firma wurde von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mitbegründet und soll zu einem der weltweit führenden KI-Unternehmen für Staaten und kritische Infrastruktur werden.

Mit dem zusätzlichen Investment treibe man die globale Expansion weiter voran. Staaten müssten aufgrund der neuesten Entwicklungen sowohl ihre Daten als auch die gesamte KI-Infrastruktur besitzen, betreiben und kontrollieren. Bei der Präsentation agiert die Firma recht offensiv, gibt sich bei konkreteren Nachfragen aber auch zugeknöpft. Kritische Fragen gibt es rund um Datenschutz bei KI prinzipiell.

Beispielsweise hat 'Dream'-Mitgründer und CEO Shalev Hulio auch die NSO Group mitgegründet, die die umstrittene Pegasus-Spyware entwickelte. Hulio ist jedoch seit 2022 nicht mehr operativ tätig bei der NSO Group. 2023 gründete Hulio mit Kurz 'Dream'. Kurz wird in der 'Dream'-Aussendung zur neuen Finanzierung als Mitgründer und 'President' bezeichnet. Weiterer Mitgründer der Firma ist KI-Experte Gil Dolev.

'Wer die Kontrolle über seine KI verliert, verliert langfristig auch einen Teil seiner staatlichen Souveränität', so Hulio in der 'Dream'-Aussendung. 'So wie es undenkbar wäre, die Kontrolle über Verteidigung, kritische Infrastruktur oder die Innere Sicherheit aus der Hand zu geben, wird es künftig undenkbar sein, keine vollständige Kontrolle über die eigenen KI-Systeme zu haben.

' 'Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen', wird Kurz zum wirtschaftlichen Fortkommen zitiert. Zur Thematik heißt es vom Ex-Kanzler: 'Die entscheidende Frage für Staaten ist nicht mehr, ob sie Künstliche Intelligenz einsetzen werden, sondern ob sie diese auch besitzen, betreiben und vollständig kontrollieren.

' Andernfalls würden sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA, begeben. Aktiv ist 'Dream' laut seinen Angaben in Europa, dem Nahen Osten und Südostasien. Eine der Lösungen namens 'Atlas' verbinde hochsensible Daten, strukturiere Informationen und erlaube es so, in souveräner und sicherer Umgebung kritische Entscheidungen zu treffen. Ein Angebot namens 'Sphere' spanne durch Zusammenführung aller Daten und Signale einen umfassenden Cyberabwehrschirm, der auch hochkomplexe Angriffe verhindern könne.

'Hero' wiederum decke unbekannte Schwachstellen auf, bevor sie von Angreifern ausgenutzt werden könnten





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