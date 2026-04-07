Dramatischer Unfall in Gmünd: Auto versinkt in der Lainsitz – Fahrer gerettet

Ein Pkw kam bei Gmünd von der Straße ab und stürzte in die Lainsitz. Der Fahrer konnte gerettet und reanimiert werden. Die Einsatzkräfte waren über die Osterfeiertage im Dauereinsatz.

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Keine ruhigen Osterfeiertage für die Einsatzkräfte im Raum Gmünd: Nach einem gröberen Verkehrsunfall am Sonntag bei Hoheneich mussten sie auch am Abend des Ostermontages ausrücken. Ein Pkw geriet bei einer Brücke an der Nagelberger Straße zwischen Gmünd und Breitensee von der Fahrbahn ab und rutschte in die Lainsitz – mit einer Person im Wagen. Diese Person konnte gerettet und von einem Ersthelfer und der Polizei ans Flussufer gebracht werden, teilt die Feuerwehr Gmünd mit. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Reanimation ein und waren innerhalb kürzester Zeit glücklicherweise erfolgreich. Die verunfallte Person wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz medizinisch versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus C15 in ein Krankenhaus geflogen. Das Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr aus der Lainsitz geborgen. Vor Ort waren neben den Feuerwehren Breitensee, Gmünd und Hoheneich auch der Tauchdienst Nord im Einsatz, um mit einer gezielten Suche im Bereich rund um den versunkenen Pkw auszuschließen, dass weitere Personen an dem Unfall beteiligt waren. Die schnelle Reaktion der Ersthelfer, der Polizei, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes trug maßgeblich dazu bei, dass das Leben des Fahrers gerettet werden konnte. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte funktionierte reibungslos und zielorientiert, was die Effizienz der Rettungsmaßnahmen deutlich erhöhte. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den zuständigen Behörden ermittelt. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufgrund der Strömung und der Tiefe der Lainsitz als anspruchsvoll. Die Feuerwehr setzte Spezialgerät ein, um das Fahrzeug schonend aus dem Wasser zu ziehen und mögliche Umweltschäden zu minimieren. Die umfangreichen Rettungsmaßnahmen und die anschließende Untersuchung des Unfallhergangs zeigten, wie wichtig eine gut koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen ist. Die rasche Verfügbarkeit von Notfallausrüstung und qualifiziertem Personal erwies sich als entscheidend für den positiven Ausgang des Unglücks. Der Vorfall verdeutlicht zudem die Gefahren, die von Straßen in der Nähe von Gewässern ausgehen können, insbesondere bei widrigen Wetterbedingungen oder erhöhter Geschwindigkeit. Die Behörden werden die Ergebnisse der Untersuchung nutzen, um möglicherweise Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und anzupassen, um zukünftige Unfälle dieser Art zu verhindern. Die Region Gmünd und ihre Einsatzkräfte zeigten in diesem Fall eindrucksvoll, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen und Leben retten können. Die schnelle und professionelle Reaktion aller Beteiligten verdient höchste Anerkennung





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