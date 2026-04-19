Dramatischer Sieg und Streckenrekord: Tigist Gezahagn triumphiert beim Wien-Marathon

Tigist Gezahagn gewinnt den Frauen-Wettbewerb des 43. Vienna City Marathon nach einem packenden Zielsprint mit neuem Streckenrekord. Ihre beeindruckende Karriere, die von paralympischen Erfolgen auf der Mittelstrecke bis zur Marathon-Weltspitze reicht, ist eine Inspiration.

Der 43. Vienna City Marathon hielt, was er versprach: Spannung bis zur letzten Sekunde und eine neue Rekordzeit bei den Frauen.

Tigist Gezahagn sicherte sich mit einer herausragenden Leistung und einem fulminanten Zielsprint den Sieg im Frauenrennen. Ihre offizielle Zeit von 02:20:05 Stunden markiert nicht nur einen neuen Wien-Streckenrekord, sondern erzählt auch eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte.

Die gebürtige Äthiopierin, die ihre sportliche Laufbahn auf der Mittelstrecke begann und als sehbeeinträchtigte Paralympics-Siegerin über 1.500 Meter auf sich aufmerksam machte, bewies eindrucksvoll ihre Vielseitigkeit und Ausdauer.

Ihr Triumph im Marathon ist umso bemerkenswerter, da sie stark auf die Unterstützung ihrer Pacemaker angewiesen ist, besonders bei den Verpflegungsstationen. Ihre Freude nach dem Rennen war greifbar: 'Ich danke Gott. Das Rennen war wirklich fantastisch. Es war super, in dieser Stadt und vor diesem Publikum zu laufen. Das gibt Energie', strahlte Gezahagn.

Sie drückte ihre Dankbarkeit für die Einladung aus und erklärte begeistert: 'Wenn ich wieder eingeladen werde, komme ich zurück!'

Ihre Landsfrau Haftamnesh Tesfaye komplettierte das starke äthiopische Ergebnis und sicherte sich mit 02:20:18 Stunden den zweiten Platz.

Das Rennen der Männer wurde ebenfalls von unerwarteten Leistungen geprägt. Der kenianische Außenseiter Fanny Kiprotich überraschte die Konkurrenz und gewann den Marathon in einer beeindruckenden Zeit von 02:06:51 Stunden.

Dies ist sein zweiter Marathonsieg in seiner Karriere und die fünftschnellste jemals in Wien gelaufene Zeit.

Oqbe Kibrom aus Eritrea lief auf den zweiten Platz in 02:08:10 Stunden, gefolgt von Charles Mneria aus Kenia auf Rang drei in 02:08:41 Stunden.

Aus österreichischer Sicht konnte Andreas Vojta als bester heimischer Läufer mit einer Zeit von 2:15:05 Stunden überzeugen, verfehlte jedoch seine persönliche Bestmarke.

Tragischerweise musste Österreichs Rekordhalter Aaron Gruen das Rennen zur Halbzeit aufgrund von Problemen aufgeben, was seine Ambitionen auf ein erfolgreiches Abschneiden leider beendete.

Die Atmosphäre rund um das Ziel vor dem Wiener Burgtheater war elektrisierend und bot den Zuschauern ein unvergessliches Spektakel, das die Faszination des Marathons eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Gezahagns Sieg ist mehr als nur ein sportlicher Erfolg; es ist ein Beweis für menschlichen Willen, Talent und die Überwindung von Hindernissen, der vielen als Inspiration dienen wird.

Die Leichtathletikszene blickt gespannt auf die zukünftigen Leistungen dieser bemerkenswerten Athletin, deren Weg von den paralympischen Bahnen bis zur Marathon-Spitze einmalig ist.

Die Organisation des Wien-Marathons wurde erneut für ihre professionelle Durchführung gelobt, die sowohl Spitzenläufern als auch ambitionierten Amateuren eine Plattform bietet, um ihre Grenzen auszutesten und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.

Die Begeisterung der Zuschauer entlang der Strecke trug maßgeblich zur positiven Stimmung bei und trieb die Athleten zu Höchstleistungen an.

Die Erfolgsgeschichte von Tigist Gezahagn wird zweifellos lange in Erinnerung bleiben und die Bedeutung von Inklusion und sportlicher Exzellenz unterstreichen.

Ihr Sieg ist nicht nur ein Rekord für Wien, sondern auch ein Triumph für den Sport und für die Menschen, die sich von Herausforderungen nicht entmutigen lassen.

Die kommenden Ausgaben des Wien-Marathons werden sicherlich von diesem inspirierenden Sieg geprägt sein und weitere Athleten dazu anspornen, ihre eigenen Grenzen zu überwinden und neue Rekorde aufzustellen.

Die Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt hat sich erneut als fester Bestandteil im internationalen Marathonkalender etabliert und zieht Läufer aus aller Welt an, die die einzigartige Kulisse Wiens erleben möchten.

Die Kombination aus sportlicher Höchstleistung, beeindruckenden Persönlichkeiten und einer perfekten Organisation macht den Vienna City Marathon zu einem Ereignis der Extraklasse, das weit über die sportliche Dimension hinausgeht und tiefere Botschaften von Ausdauer, Entschlossenheit und der menschlichen Fähigkeit, Großes zu leisten, vermittelt.

Der Sieg von Tigist Gezahagn ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Talent, harte Arbeit und ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst selbst die größten Hindernisse überwinden können und zu wahrhaft historischen Erfolgen führen.

Es ist zu hoffen, dass ihre Geschichte viele Menschen inspirieren wird, ihre eigenen sportlichen Träume zu verfolgen, unabhängig von ihren individuellen Umständen oder Herausforderungen.

Die Leichtathletik hat mit Tigist Gezahagn eine neue Ikone gewonnen, deren Einfluss sich weit über die Rennstrecken hinaus erstrecken wird





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