Dramatischer Anschlag beim Korrespondenten-Dinner: Trump reagiert empört auf Vorwürfe

Ein mutmaßlicher Anschlag beim Korrespondenten-Dinner in Washington, D.C. erschüttert die politische Szene. Der Täter bezeichnete sich als 'Friendly Federal Assassin' und griff in einem Manifest US-Präsident Donald Trump an. Trump reagierte im Interview mit CBS empört auf die Vorwürfe und bezeichnete die Journalistin als 'Schande'.

Beim diesjährigen Korrespondenten-Dinner in Washington, D.C. , einem der prominentesten politischen Veranstaltungen der USA, kam es zu einem dramatischen Vorfall. Ein 31-jähriger Mann soll gezielt Mitglieder der US-Regierung angegriffen haben, wie aus einem von ihm verschickten Schreiben hervorgeht.

In diesem Dokument, das an Familienangehörige adressiert war, bezeichnete sich der Täter als 'Friendly Federal Assassin' und kündigte an, gegen Regierungsvertreter vorzugehen, 'geordnet nach Rang, vom höchsten zum niedrigsten'. Besonders heftig griff er in dem Schreiben US-Präsident Donald Trump an, den er als 'Pädophilen, Vergewaltiger und Verräter' bezeichnete. Die Vorwürfe in dem Manifest sorgten für Aufsehen, insbesondere als sie während eines Interviews von Trump mit einer Journalistin des US-Senders CBS im Format '60 Minutes' thematisiert wurden.

Trump zeigte sich in dem Gespräch unbeeindruckt von den Anschuldigungen und betonte, dass er sich nicht gefürchtet habe, während seine Frau Melania Trump verängstigt gewesen sei. Der Präsident erklärte auch, warum Vizepräsident JD Vance zuerst aus dem Festsaal gebracht wurde. Laut Trump habe er den Secret-Service-Agenten die Rettungsaktion erschwert, indem er sie aufgefordert habe, mit der Evakuierung zu warten, um die Situation besser einschätzen zu können.

'Moment mal, Moment mal. Lasst mich mal sehen. Moment mal', soll er den Beamten gesagt haben. Das Interview eskalierte, als die Journalistin Trump mit den Vorwürfen aus dem Manifest konfrontierte.

Der Präsident reagierte empört und warf der Journalistin vor, 'schreckliche Menschen' zu sein.

'Ich bin kein Vergewaltiger. Ich habe niemanden vergewaltigt', betonte er und bezeichnete die Journalistin als 'eine Schande'. Die Ereignisse werfen Fragen über die Sicherheit bei politischen Veranstaltungen auf und zeigen, wie polarisierend die politische Landschaft in den USA bleibt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch, und die Motive des Täters sind weiterhin Gegenstand von Spekulationen.

Die öffentliche Debatte über die Vorwürfe gegen Trump und die Reaktionen darauf werden voraussichtlich noch lange nachhallen





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