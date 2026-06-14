Dramatische Rettung: DSV Leoben bleibt durch Sieg in der Relegation in der Landesliga

Der traditionsreiche DSV Leoben hat den erstmaligen Abstieg in die Fußball-Oberliga im letzten Moment abgewendet. Durch zwei Siege in der Relegation gegen St. Peter am Kammersberg (4:2 und 1:0) bleibt der Verein in der Landesliga. Die Rettung war möglich, weil Gamlitz den Spielbetrieb eingestellt hatte. Nun beginnt ein Umbruch im Kader und die Planungen für die neue Saison laufen an.

Der traditionsreiche DSV Leoben hat den erstmaligen Gang in die Oberliga der Klubgeschichte dank einer dramatischen Relegation doch noch abgewendet. Nach zwei deutlichen Siegen gegen St. Peter am Kammersberg (4:2 und 1:0) bleibt der Verein in der Landesliga .

Die Rettung war nur möglich geworden, weil der Konkurrent Gamlitz überraschend seinen Spielbetrieb einstellte und somit aus dem Rennen war. Mit dem Klassenerhalt in der Tasche kann der DSV Leoben nun die Kaderplanung für die kommende Saison intensivieren. Ein Umbruch steht bevor, da sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld einige Veränderungen notwendig erscheinen, um den langfristigen Erfolg zu sichern.

Der Verein muss nun die Weichen stellen, um in der Landesliga wieder konkurrenzfähig zu sein und möglicherweise in Zukunft wieder höhere Ziele anzugehen. Die Fans und Verantwortlichen des DSV Leoben atmen auf. Der erstmalige Abstieg in die Oberliga wäre nicht nur ein sportlicher Rückschlag, sondern auch ein herber Schlag für die Identität des traditionsreichen Vereins gewesen. Nun gilt es, aus der stabilen Basis der Landesliga heraus neu anzufangen und die zahlreichen Anhänger mit einer vielversprechenden Perspektive zu begeistern





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