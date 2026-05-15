Drama in Eggerheim: Schlafraum-Betten dicht nebeneinander, Gewalt gegen Obdachlose steigt

Sozialarbeiter Martin Göhler beschreibt die dramatische Entwicklung in der Kleinen Zeitung. Für die Mitarbeiter wird die Situation immer belastender. Es fehle zwar nicht an Platz, aber an Personal. Viele Aufgaben könnten mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr bewältigt werden. Das Eggerheim ist längst weit mehr als eine Notschlafstelle. Sozialberatung, Wohnungslosenhilfe, Mittelverwaltung und Basisversorgung laufen dort unter einem Dach. Bis zu 100 Menschen haben dort sogar ihre Meldeadresse. Besonders erschreckend ist aber eine andere Entwicklung: Laut Caritas nimmt die Gewalt gegen Obdachlose zu. In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Rempeleien, Obdachlose werden beklaut. Wenn sie sich zur Wehr setzen, sind Handgreiflichkeiten die Folge. Viele Vorfälle würden gar nicht angezeigt. Die Polizei kann eine generelle Zunahme der Gewalt bisher nicht bestätigen. Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder erklärt: Die Kolleginnen und Kollegen haben ein Auge auf die Obdachlosen. Auch finanziell wird die Lage immer schwieriger. Rund 900.000 Euro kostet der Betrieb des Eggerheims jährlich. Mehr als die Hälfte davon wird über Spenden finanziert. Sandriesser fordert deshalb in der Kleinen Zeitung mehr Unterstützung von Politik und Gemeinden.

Im Schlafraum stehen die Betten dicht nebeneinander. Wenige persönliche Sachen liegen verstreut im Raum. Im Eggerheim in Klagenfurt finden Menschen Zuflucht . Vor fünf Jahren hat man rund eineinhalb Monate auf eine Wohnung gewartet.

Jetzt sind es neun Monate, beschreibt Sozialarbeiter Martin Göhler die dramatische Entwicklung in der Kleinen Zeitung. Für die Mitarbeiter wird die Situation immer belastender. Wir sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen, sagt Kärntens Caritas-Direktor Ernst Sandriesser. Es fehle zwar nicht an Platz, aber an Personal.

Viele Aufgaben könnten mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr bewältigt werden. Das Eggerheim ist längst weit mehr als eine Notschlafstelle. Sozialberatung, Wohnungslosenhilfe, Mittelverwaltung und Basisversorgung laufen dort unter einem Dach. Bis zu 100 Menschen haben dort sogar ihre Meldeadresse.

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt sich ein anderes Thema?

Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter Besonders erschreckend ist aber eine andere Entwicklung: Laut Caritas nimmt die Gewalt gegen Obdachlose zu. In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Rempeleien, Obdachlose werden beklaut. Wenn sie sich zur Wehr setzen, sind Handgreiflichkeiten die Folge, sagt Sandriesser der Kleinen Zeitung.

Viele Vorfälle würden gar nicht angezeigt. Die Polizei kann eine generelle Zunahme der Gewalt bisher nicht bestätigen. Stadtpolizeikommandant Hans-Peter Mailänder erklärt: Die Kolleginnen und Kollegen haben ein Auge auf die Obdachlosen. Auch finanziell wird die Lage immer schwieriger.

Rund 900.000 Euro kostet der Betrieb des Eggerheims jährlich. Mehr als die Hälfte davon wird über Spenden finanziert. Sandriesser fordert deshalb in der Kleinen Zeitung mehr Unterstützung von Politik und Gemeinden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eggerheim Betten Dicht Nebeneinander Zuflucht Gewalt Gegen Obdachlose Polizei Spenden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festivalzentrale in Wiener Bezirken - Urban Food & Design, Dächer grüner新宿 - Daguerreotypie-Kamera, «Teebutter» - Historie der Albertina - Altertümer von VW KäferDie Festivalzentrale des Festivals seit zwanzig Jahren hat in verschiedenen Teilen der Stadt Gast gestanden, darunter ein herrschaftliches Palais, eine Schule, ein Magistrat und ein Spital. Urban Food & Design widmet sich der Entwicklung von Wiener Farben und Pigmenten mithilfe von pflanzlichen Ressourcen wie Lebensmittelabfällen und invasiven Pflanzen. Das Kameramuseum des WestLicht zeigt die erste kommerziell hergestellte Kamera der Welt, die Daguerreotypie-Kamera von Susse Frères. In einem Theaterstück untersucht die theatrale Selbstbefragung der Stadt Wien die Transformation von Kaiserreich zu Gesellschaft und von Volk zu Publikum. Die Ausstellung "Teebutter" blickt auf ein schlesisches Gut Teschen zurück und deren produziertes Butter mit dem Initialen "Te." versehen. Als letzte Ausstellung trägt das Titel "250 Jahre Albertina – Sammeln für die Zukunft", um die Entwicklung der Sammlung der Albertina vor Augen zu führen und die Zukunftsperspektiven der yksilöllm Queerblumeäußerung:. Zwanzig Jahre Festivalzentrale hat daher eine Vielzahl von historischen Aspekten und Themen bereichert.

Read more »

ÖFB-Frauen-Cup Finale: Austria Wien Favorit gegen SalzburgIm bevorstehenden Finale des ÖFB-Frauen-Cups trifft Austria Wien als klarer Favorit auf Red Bull Salzburg, wobei die Bullen trotz ihrer Außenseiterrolle durch eine starke Entwicklung in dieser Saison überzeugen.

Read more »

Brutale Szenen auf der Wiener Donauinsel: Obdachlose brutalisieren Bekannten und drohen MordTwo homeless men stand trial in Vienna for the murder of a friend on the Danube island. The two Polish men, aged 43 and 44, allegedly killed their friend in the summer of 2025 due to jealousy. The victim was beaten to death by the two men while intoxicated.

Read more »

Heimlicher Freund der Tochter - Junger Mann für Einbrecher gehaltenGewalt nach Verwechslung: 16-Jähriger bei heimlichem Treffen festgehalten und bedroht. Gericht verurteilt Familie zu Haft- und Geldstrafen.

Read more »