Drake überholt Michael Jackson bei den Nummer-1-Hits

Der kanadische Rapper Drake hat mit seinem Song "Janice STFU" den ersten Platz in den US-Charts erreicht und hat damit nun mehr Nummer-1-Hits als der "King of Pop" Michael Jackson.

Der kanadische Rapper Drake hat mit seinem Song "Janice STFU" den ersten Platz in den US-Charts erreicht und hat damit nun mehr Nummer-1-Hits als der "King of Pop" Michael Jackson .

Der Song ist Drakes 14. Lied auf Platz 1 der Billboard Hot 100 und damit das erste Lied, das den Rapper auf Platz 1 gebracht hat. Drake hatte seine Fans vor knapp zwei Wochen mit drei Alben überrascht, darunter das lange erwartete Album "Iceman", auf dem "Janice STFU" zu finden ist. Neben "Iceman" erschienen auch die Platten "Habibti" und "Maid Of Honour" mit insgesamt 43 Songs.

Drake postete ein Bild von Michael Jackson bei Instagram und reimte dazu: "Records broken carry on my name", was so viel heißt wie: "Rekorde, die brechen, tragen meinen Namen weiter". Der Rapper zieht damit mit Rihanna und Taylor Swift gleich, nur Mariah Carey mit 19 Nummer-1-Hits und die Beatles mit 20 waren noch erfolgreicher als die drei Musiker. Die Beatles bleiben mit 20 Nummer-1-Hits weiter an der Spitze, während Drake mit 14 Nummer-1-Hits nun Platz 2 einnimmt.

Der kanadische Rapper ist damit der erste männliche Künstler, der 14 Lieder auf Platz 1 der Billboard Hot 100 gebracht hat. Der "King of Pop" Michael Jackson hatte bisher 13 Nummer-1-Hits, während Rihanna und Taylor Swift jeweils 14 Nummer-1-Hits haben. Der Erfolg von Drake ist ein weiterer Beweis für die Popularität von Rap-Musik in den USA. Der kanadische Rapper hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er eine der erfolgreichsten Rapper der Welt ist.

Mit seinem neuen Song "Janice STFU" hat er nun auch die Nummer-1-Hits-Liste in den USA erobert. Der Erfolg von Drake ist ein weiterer Beweis für die Popularität von Rap-Musik in den USA. Der kanadische Rapper hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er eine der erfolgreichsten Rapper der Welt ist. Mit seinem neuen Song "Janice STFU" hat er nun auch die Nummer-1-Hits-Liste in den USA erobert.

Der Erfolg von Drake ist ein weiterer Beweis für die Popularität von Rap-Musik in den USA. Der kanadische Rapper hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass er eine der erfolgreichsten Rapper der Welt ist. Mit seinem neuen Song "Janice STFU" hat er nun auch die Nummer-1-Hits-Liste in den USA erobert





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