Drahtdreiste Einbrecherinnen in Kärnten beuten 93-Jährigen aus

Zwei Frauen nutzen eine Onlinebuchung in Kärnten aus, um einen 93-jährigen Mann zu behindern und seine Wertsachen zu stehlen. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Täterinnen sind unbekannt.

Zwei unbekannte Frauen haben in Kärnten einen raffinierten und besonders dreisten Diebstahl verübt, der einen 93-jährigen Mann zum Opfer fallen ließ. Die Tätermasche begann mit der Buchung einer Urlaubsunterkunft über ein Onlineportal im Bezirk Spittal an der Drau. Statt einen erholsamen Aufenthalt zu planen, nutzten die Frauen die Situation aus, um die Wertsachen der Gastgeber zu stehlen.

Mechanismus des Betrugs im Detail

Am Donnerstag gegen 18 Uhr kontaktierten die beiden weiblichen Personen den 62-jährigen Vermieter telefonisch. Während dieses Gesprächs erlangten sie die Information, dass der Mann sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort befand. Diese Erkenntnis war entscheidend für den weiteren Ablauf des Plans der Frauen.

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Anschließend kontaktierten die Täterinnen den 93-jährigen Mann, der sich im Haus aufhielt. Sie verwickelten ihn in ein langes Telefonat, während sie selbst das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Ablenkung des betagten Mannes in der Küche ermöglichte es den Frauen, ungestört ihre Tat zu совершить.

Beute und Schäden durch die Einbrecherinnen

Die Frauen erbeuteten Goldschmuck und ein Mobiltelefon aus der Wohnung des Opfers. Nach der Beschlagnahmung der Gegenstände ergriffen sie schnell die Flucht, bevor das Opfer den Betrug realisieren konnte. Die genaue Natur der veruntreuten Gegenstände bleibt im Einzelnen detailliert.

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Der entstandene Sachschaden wird von den Ermittlungsbehörden auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Dies unterstreicht die Schwere des Vorfalls, der nicht nur materiellen, sondern auch psychischen Druck auf das hochbetagte Opfer ausübte. Die Identität der Täterinnen ist der Polizei bislang unbekannt.

Ermittlungsverfahren und aktuelle Lage

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei führen derzeit umfassende Ermittlungen gegen die beiden unbekannten Frauen. Die Fahnder analysieren die Kommunikation über das Onlineportal, um die Identität der Täterinnen aufzudecken. Dies stellt eine der schwierigsten Aufgaben in diesem Fall dar, da keine direkten Zeugenaussagen vorliegen.

Die Behörden warnen vor ähnlichen Maschen, bei denen Onlinebuchungen als Deckung für Einbrüche oder Betrugsversuche genutzt werden. Vermieter und Eigentümer von Urlaubsunterkünften sollten vorsichtig sein, wenn sie unbekannte Gäste telefonisch kontaktieren. Die Präsenz vor Ort während von Buchungen bietet oft den besten Schutz vor solchen Angriffen.