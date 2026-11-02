Dr. Andrea Schurian kritisiert antisemitische Inszenierung bei Wiener Festwochen

Die Autorin Andrea Schurian prangert eine antisemitische Inszenierung von Wagner bei den Wiener Festwochen an und beleuchtet den historischen Antisemitismus im Nahen Osten sowie in Österreich.

Dr. Andrea Schurian setzt sich in einem aktuellen Kommentar scharf mit den jüngsten Entwicklungen im kulturellen und politischen Diskurs auseinander. Sie wirft der Regie von Milo Rau bei den Wiener Festwochen vor, Richard Wagner s Oper "Der fliegende Holländer" in ein antisemitisches Werk umzugestalten. Dieser Schritt stehe im krassen Widerspruch zu den Werten des jüdischen Staates Israel und ignoriere die historische Realität des Nahen Ostens. Schurian fordert dazu auf, die Rolle der Hamas und die Situation jüdischer Gemeinden in arabischen Ländern nüchtern zu betrachten, anstatt pauschal zu urteilen.

Geschichtliche Realität im Nahen Osten

Die Ausgangsbasis ihrer Argumentation bildet die klare Position der Hamas, die die rückstandlose Auslöschung Israels als Ziel definiert. Schurian fragt rhetorisch, ob dieses Ziel in liberalen Kreisen als ebenso furchteinflößend empfunden wird wie der Gaza-Krieg. Sie verweist darauf, dass der Nahe Osten seit jeher von Dauerumbrüchen geprägt ist und diese Dynamik die Sicherheit jüdischer Gemeinden in der Region fundamental bedroht. Während in Israel arabisch-palästinensische Bürger politische Vertretung und Staatsbürgerschaft genießen, ist die Lage anderswo völlig anders gelagert. In der arabischen Welt existieren keine jüdischen oder zionistischen Parteien, während in Israel arabische Parteien zur Knessetwahl zugelassen sind und an Koalitionsverhandlungen teilnehmen möchten.

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Verfolgung jüdischer Gemeinden in Arabien

Die historischen Daten zur Verfolgung jüdischer Menschen in der arabischen Welt sind laut Schurian erdrückend und werden in öffentlichen Debatten oft ausgeklammert. Im Iran lebten vor der Islamischen Revolution im Jahr 1979 etwa 100.000 Juden, heute sind es noch 10.000, die systematisch benachteiligt und von höheren Ämtern ausgeschlossen werden. Reisen nach Israel sind dort strengstens verboten, obwohl der Gemeinde ein Sitz im Parlament garantiert bleibt. Im Maghreb geschahen massive Verfolgungen: In Algerien verloren jüdische Menschen in den 1940er-Jahren ihre bürgerlichen Rechte und wurden aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen. Heute gibt es in Algerien und Libyen keine jüdischen Gemeinden mehr, obwohl es dort in den 1940er-Jahren noch fast 40.000 Juden gab. In Marokko schrumpfte die Bevölkerung von 300.000 im Jahr 1940 auf heute nur mehr 3000 Menschen.

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Antisemitismus in Österreich und Berlin

Die Problematik zeigt sich nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in der heimischen und europäischen Kulturszene. Laut der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) wurden im ersten Halbjahr 2026 bereits 671 antisemitische und israelfeindliche Vorfälle registriert. Ein weiteres Beispiel ist die Deutsche Oper Berlin, wo in der aktuellen Spielzeit ein Plakat mit der Aufschrift "Free Palestine from German Guilt!" Teil einer chaotischen Inszenierung ist. Dr. Schurian kritisiert diese Tendenz als Teil einer breiteren Bewegung, die historische Fakten massakriert und Israel pauschal als Täter darstellt, während die eigene Verstrickung in antisemitische Narrative verleugnet wird.

Kritik an Milo Raus Inszenierung

Dr. Andrea Schurian wirft dem Wiener Festwochen-Intendanten Milo Rau vor, seine Interpretation von "Der fliegende Holländer" als "Hamas-Verstehstück" inszeniert zu haben. Der Regisseur, der seit 2023 als politisch linksaußen gilt, habe die Oper in ein rasend antizionistisches und beklemmend antisemitisches Werk verwandelt. Jens F. Laurson von der "Presse" beurteilt dies ebenfalls scharf und spricht von einer mediokren Mischung aus Identitätstheater und politischem Bekennerschreiben. Schurian fordert, dass diese Inszenierung ehestmöglich von der Bühne verschwinden sollte, wenn schon nicht sang-, so wenigstens klanglos. Der Artikel endet mit dem Hinweis auf Schurians berufliche Vergangenheit als ORF-Moderatorin und Chefredakteurin der jüdischen Zeitschrift "NU".