Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlangt, dass Bundesparteichef Andreas Babler sein Ministeramt aufgeben muss, um einen glaubwürdigen Neustart der SPÖ zu ermöglichen, und kritisiert Verzögerungen bei der personellen Neuaufstellung.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs hat eine deutliche und weitreichende Forderung an die Spitze der Bundespartei gerichtet. Im Rahmen der aktuellen personellen Neuaufstellung fordert er den vollständigen und sofortigen Rückzug des Bundesparteichefs Andreas Babler aus sämtlichen Regierungsämtern.

Doskozil begründet seinePosition mit der Notwendigkeit, einen glaubwürdigen Neustart für die Partei zu ermöglichen, der von allen Beteiligten ernsthaft gelebt wird. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Heute betonte er eindringlich, dass zur notwendigen Erneuerung der Struktur auch gehöre, dass Andreas Babler alle seine politischen Ämter aufgeben muss. Dieser Schritt sei keine optionale Maßnahme, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für die zukünftige Ausrichtung und den internen Zusammenhalt der SPÖ.

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Ungeklärte Zukunft Andreas Bablers in der Bundesregierung

Bisher war lediglich feststehend vereinbart, dass Babler mit Jahresbeginn die Ämter des Vizekanzlers sowie den Parteivorsitz abgeben wird. Wie die weiteren Entwicklungen aussehen, ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Insbesondere die Frage, ob Babler nach dem Verlust seiner vizekanzlerischen Funktion als Bundesminister im neuen Team verbleiben kann, ist noch nicht abschließend beantwortet.

Der Finanzminister Markus Marterbauer, der als Nachfolger Bablers im Kabinett im Gespräch ist, hat diesbezüglich bewusste Distanz gewahrt und keine definitive Aussage darüber getroffen, ob Babler in seiner künftigen Regierungskoalition verbleiben wird. Diese Unklarheit wird von Doskozil als Hindernis für einen klaren Neuanfang betrachtet, weshalb er die schnelle Klärung dieser offenen Punkte einfordert, um weitere Verzögerungen zu vermeiden und die Glaubwürdigkeit der Partei zu wahren.

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Doskozil äußerte scharfe Kritik an den bisherigen Verzögerungsmanövern und stellte klar, dass er keinen Funktionär im Burgenland und auch darüber hinaus kenne, der einen faulen Kompromiss oder ein Hinauszögern der notwendigen Schritte gutheißen würde. Er verwies darauf, dass der vereinbarte Zeitplan für die Neuaufstellung strikt eingehalten werden müsse. Sobald dies geschehen sei, werde er, wie zuvor zugesagt, auch wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren und seine Rolle dort aktiv wahrnehmen.

Doskozil fordert Verkleinerung der Bundesregierung

Gleichzeitig nutzte der Landeshauptmann die Gelegenheit, um erneut eine strukturelle Reform der Regierungszusammensetzung anzuprangerern. Er sprach sich entschieden für eine deutliche Verkleinerung der Bundesregierung aus. In der ORF-Sendung Report betonte er am Dienstagabend, dass er der festen Überzeugung sei, dass zehn Regierungsmitglieder für eine effektive und handlungsfähige Exekutive völlig ausreichen würden.

Diese Aussage unterstreicht seinen Anspruch auf mehr Effizienz und weniger Personal in der höchsten politischen Ebene des Landes, was als direkter Kommentar zur aktuellen Größe des Kabinetts und der damit verbundenen Machtverteilung interpretiert werden kann.