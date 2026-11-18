Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlangt, dass Norbert Babler bei einem Amtsantritt als Parteichef und Vizekanzler aus allen Regierungsämtern ausscheiden muss.

Der Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat in der aktuellen politischen Debatte um die personelle Neuordnung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs ( SPÖ) eine klare und unmissverständliche Forderung gestellt. Im Gespräch mit der Tageszeitung "Heute" erklärte Doskozil, dass Norbert Babler aus allen staatlichen Regierungsämtern scheiden muss, falls er zum Jahresbeginn als neuer Parteivorsitzender und Vizekanzler antritt. Dieser radikale Schritt wird von Doskozil als absolute Notwendigkeit betrachtet, um der Partei nach den jüngsten Krisen einen glaubwürdigen und frischen Neustart zu ermöglichen und das verlorene Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen.

Konflikt um die Zukunft von Norbert Babler

Die Situation um Norbert Babler ist weiterhin hochspannend, da hier zwei verschiedene politische Perspektiven aufeinandertreffen. Wenig überraschend forderte Hans Peter Doskozil, dass Babler, sein ehemaliger Rivale im Kampf um den Parteivorsitz, aus allen Regierungsämtern gehen müsse, wenn er mit Jahresbeginn als Parteichef und Vizekanzler abtritt. Er betonte dabei, dass Babler auf keinen Fall gleichzeitig Minister bleiben dürfe. Dieser Schritt sei notwendig für einen glaubwürdigen Neustart der Partei. Bei der Krisensitzung der Partei Anfang Oktober hatte man sich vorerst nur auf einen Rücktritt Bablers als Vizekanzler und Parteichef geeinigt. Gerade in den seit jeher Babler-kritischen Bundesländern heißt es aber seit Längerem, ein Verbleib des zukünftigen Ex-Vorsitzenden in der Bundesregierung sei nachgerade unvorstellbar.

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Klare Positionen und diplomatische Ausweichmanöver

Während Doskozil klar Kante zeigt, bleibt die Position des Vizekanzleramts diplomatisch umschlungen. Auf Anfrage der "Presse" im Vizekanzleramt wird nun einmal mehr darauf verwiesen, was Babler schon nach der Sitzung im Oktober festgehalten hatte: Er werde Minister bleiben, wenn der oder die zukünftige Parteivorsitzende ihn im Team haben wolle, und seinen Platz räumen, wenn nicht. Man werde das in persönlichen Gesprächen klären, wenn es so weit sei. Finanzminister Markus Marterbauer, der Babler ja als Vizekanzler nachfolgend wird, hat offiziell bisher - auch in Anbetrachtung seines Gesundheitszustandes - offengelassen, ob er auch als Parteichef übernehmen möchte.

Gerüchteküche um alternative Posten für den Altbundesminister

Gleichzeitig kursieren innerhalb der Partei seit Wochen diverse Gerüchte, wo man Babler außerhalb der Regierung "unterbringen" könnte. Diese reichen vom Wohnbau- über den NGO-Bereich bis nach Brüssel, wirklich handfest scheint allerdings nichts davon zu sein, teils dementierte Bablers Büro, teils die genannten möglichen Arbeitgeber. Die wahrscheinlichste Variante: Ein alternativer Job ist schlicht noch nicht gefunden. Theoretisch und rein finanziell betrachtet könnte Babler freilich auch einfach sein Nationalratsmandat wieder annehmen. Für ihn nachrückte mit der Regierungsbildung Muna Duzdar. Die letzte Person, die über die Bundesliste in den Nationalrat eingezogen ist, ist allerdings Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim.

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Diskussion über die Verkleinerung des Regierungsteams

Daneben gab es eine spannende tangentielle Äußerung von Doskozil, der sich erneut für eine signifikante Verkleinerung des Regierungsteams aussprach. "Ich bin der Meinung, dass zehn Regierungsmitglieder reichen würden", sagte er im Report. Aktuell zählt die Regierung 14 Mitglieder plus sieben Staatssekretäre. Wie die "Presse" berichtete, dürfte es in der SPÖ tatsächlich zumindest Überlegungen geben, auf ein Staatssekretariat zu verzichten. Dass die ÖVP dann gleichziehen würde, hat diese gegenüber der "Presse" bereits dementiert.

Auswirkungen und nächste Schritte für die Parteiführung

Die derzeitige Unklarheit über die zukünftige Struktur der Bundesregierung und der SPÖ-Führung hat zu Unsicherheit in der Partei geführt. Während einige Bundesländer einen vollständigen Rückzug Bablers aus der Exekutive fordern, besteht im Vizekanzleramt auf der Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Die endgültige Entscheidung liegt nun bei den Verhandlungen über die neue Parteiführung und die damit verbundene Bildung der Regierung. Bis dahin bleibt die Situation durch Gerüchte und diplomatische Manöver geprägt, wobei die öffentliche Meinung, insbesondere in kritischen Bundesländern, Druck auf die Entscheidungsträger ausübt.