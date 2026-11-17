Landeshauptmann Doskozil verlangt den sofortigen Rückzug von Andreas Babler aus allen Ministerämtern. Dieser Schritt sei für den Neustart der SPÖ nach den aktuellen Krisen unverzichtbar.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland hat den unmissverständlichen Druck auf die Bundesparteispitze der SPÖ erhöht und den vollständigen Ausschluss von Andreas Babler aus allen politischen Ämtern gefordert. Durch dieses drastische Vorgehen spricht er die lautstarken Forderungen aus, die innerhalb der Partei längst im Hintergrund geäußert wurden. Doskozil sieht in Bablers Verbleib in der Regierung ein erhebliches Risiko für die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten bei bevorstehenden Wahlen und Umfragen.

Forderungen nach personeller Neuaufstellung

Doskozil begründet seine Forderung mit der Notwendigkeit eines glaubwürdigen Neustarts für die gesamte Partei. Er verweist explizit auf den im Oktober vereinbarten Zeitplan, der die Übergabe des Parteivorsitzes sowie der Vizekanzler-Funktion an eine neue Führungsspitze regelte. Dieser Zeitplan müsse strikt eingehalten werden, da jede Verzögerung als fauler Kompromiss wahrgenommen werde. Die klare Botschaft lautet, dass eine personelle Neuaufstellung zwingend den Rückzug von Andreas Babler aus allen Regierungsämtern einschließen muss.

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Der burgenländische Landeshauptmann betont, dass es keinen Funktionär im Burgenland oder darüber hinaus gibt, der ein Hinauszögern dieser notwendigen Schritte gutheißen würde. Er signalisiert gleichzeitig sein eigenes politisches Verhalten in Abhängigkeit von dieser Entscheidung. Sollte gewährleistet sein, dass der vereinbarte Zeitplan zur Neuaufstellung eingehalten wird, werde Doskozil laut seiner Aussage auch wieder in die Gremien der Bundespartei zurückkehren. Dies stellt eine wichtige Bedingung für die innere Ruhe in der SPÖ dar.

Divergierende Realität in der Parteiführung

Trotz der klaren Forderungen und des Verbots für Andreas Babler, auf den offiziellen Parteikanälen zu posten, hat sich die Situation an der Spitze der Regierung kaum verändert. Während das Konterfei Bablers von der SPÖ-Homepage und der Parteizentrale in der Löwelstraße verschwunden ist, sitzt er weiterhin im Ministerrat direkt neben Kanzler Karl Nehammer. Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher Distanzierung und realer Machtpräsenz stößt vielen Parteimitgliedern sauer auf.

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Rote Funktionäre äußern zunehmend Frustration darüber, dass die Personen, die die SPÖ in die aktuelle Krisensituation geführt haben, weiterhin auf ihren Sesseln sitzen. Ein führender Parteifunktionär kritisierte scharf, wie die SPÖ in Umfragen jemals erholen könne, wenn genau diese Akteure die politische Landschaft weiterhin prägen. Die Kritik erstreckt sich dabei nicht nur auf die Regierungsriege, sondern endet in der Löwelstraße, wo Bablers Vertrauter Seltenheim weiterhin schalten und walten kann. Dieser erhielt sogar die Bewilligung für eine eigene PR-Kraft, was die Unmut weiter befeuert.

Spannungen in der Gesundheitspolitik mit dem Bund

Zusätzlich zur Personalfrage verschärft sich die Konfrontation zwischen dem Burgenland und der Bundesregierung im Bereich der Gesundheitspolitik. Doskozil spricht sich deutlich gegen geplante bundesweite Ärztezentren aus, die als 'Gesundheitskliniken' etikettiert werden sollen. Er sieht in diesen Plänen einen Versuch, die Schließung kleinerer Spitäler zu legitimieren und die Kompetenzverschiebung vom Land zum Bund voranzutreiben. Dies lehnt das Burgenland kategorisch ab.

Der SPÖ-Granden betont, dass er eine solche Verschiebung der Spitalskompetenzen zum Bund nicht mittragen wird. Das mangelnde Vertrauen basiert auf der Sorge, dass mit dieser Strategie letztlich auch Schließungen kleinerer Spitäler vorbereitet werden sollen. Doskozil fordert stattdessen eine offene Diskussion über die langfristige und faire Finanzierung des Gesundheitssystems nach dem Prinzip 'Geld folgt Leistung'. Dies soll gewährleisten, dass die Versorgung in ländlichen Regionen nicht gefährdet wird.

Prognose für die künftige Parteipolitik

Eine klare Kampfansage gibt Doskozil auch in Bezug auf den Erhalt bestehender Spitalsstandorte ab. Er versichert, dass er sich mit aller Konsequenz gegen jede Verschlechterung der Gesundheitsversorgung der burgenländischen Bevölkerung stellen werde. Die neue Parteispitze und die Gesundheitsministerin sind sich dieser Haltung bewusst. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob die Forderung nach Bablers Rücktritt umgesetzt wird und wie die SPÖ mit der internen Revolte umgeht.