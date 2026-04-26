Borussia Dortmund hat mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg den zehnten Champions-League-Platz in Folge sichergestellt. Marcel Sabitzer und seine Mannschaft dominierten das Spiel und ließen den Freiburgern keine Chance.

Borussia Dortmund hat mit einer beeindruckenden Leistung und dem österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer im Team den zehnten Champions-League-Platz in Folge sichergestellt. Der BVB besiegte am Sonntag den SC Freiburg deutlich mit 4:0 (3:0) und qualifizierte sich damit bereits vorzeitig für die Königsklasse.

Mit noch drei ausstehenden Spielen kann Dortmund nicht mehr aus den Champions-League-Plätzen verdrängt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes im Saisonfinale war ohnehin gering, doch die frühen Treffer von Maximilian Beier (8. Minute) und Serhou Guirassy (14. Minute) beseitigten alle verbleibenden Zweifel.

Ramy Bensebaini erhöhte vor der Halbzeitpause auf 3:0, wodurch der achte Heimsieg in Folge gegen den SC Freiburg nie in Gefahr geriet. Fábio Silva stellte in der 87. Minute den Endstand her. Für den SC Freiburg war dies ein weiterer Rückschlag innerhalb kurzer Zeit, nachdem das Team von Trainer Julian Schuster bereits am Donnerstag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart gescheitert war.

Diese Niederlage schien die Freiburger Spieler noch zu belasten, insbesondere zu Beginn des Spiels, wo sie keine Mittel gegen den dominanten BVB fanden. Die ersten beiden Dortmunder Angriffe führten direkt zu Toren. Bensebaini schickte Beier mit einem langen Pass in den Lauf, der in den Strafraum eindrang und frei zum Abschluss kam. Kurz darauf verwandelte Guirassy einen schnellen Konter eiskalt.

Nachdem sich das Spiel etwas beruhigt hatte, erhöhte Bensebaini per Kopf nach einer Ecke auf 3:0. Obwohl das hohe Tempo nicht dauerhaft beibehalten wurde, behielt das Team von Trainer Niko Kovac jederzeit die Kontrolle über das Spielgeschehen. Ein Moment der Unsicherheit entstand, als der Ball nach der Pause im Dortmunder Tor landete, doch die Freude der Freiburger währte nur kurz, da Lukas Kübler beim Torschuss im Abseits stand (55. Minute).

Die Dortmunder Abwehr stand insgesamt sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen des Gegners zu. Die Freiburger Offensive fand kaum Mittel, um die Dortmunder Defensive zu überwinden, und die wenigen Chancen, die sie sich erarbeiteten, wurden entweder von Gregor Kobel im Tor vereitelt oder verpufften im Abseits. Ein besonders hervorzuheben ist das Startelfdebüt von Samuele Inacio beim BVB. Der 18-jährige Offensivspieler zeigte vielversprechende Ansätze, agierte mutig und ließ sich von der beeindruckenden Atmosphäre im Dortmunder Stadion nicht einschüchtern.

Inacio war stets bemüht, sich in das Offensivspiel einzubringen und zeigte einige gute technische Fähigkeiten. In der 73. Minute wurde Inacio unter dem Applaus der Fans ausgewechselt, nachdem er eine solide Leistung gezeigt hatte. Der Sieg gegen Freiburg ist ein wichtiger Schritt für Dortmund, um sich für die kommende Saison zu rüsten und in der Champions League erfolgreich zu sein.

Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch gegen starke Gegner zu bestehen und eine hohe Leistung abzurufen. Der Fokus liegt nun auf den verbleibenden Spielen der Saison, um die bestmögliche Platzierung zu erreichen und sich optimal auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Die Fans können sich auf weitere spannende Spiele freuen, in denen der BVB alles geben wird, um seine Ziele zu erreichen.

Die Leistung von Sabitzer, der eine wichtige Rolle im Dortmunder Mittelfeld spielte, unterstreicht seine Bedeutung für die Mannschaft





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