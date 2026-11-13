Dornbirn vergütet Martinsruh-Flächen neu bis 2031

Die Stadt Dornbirn verpachtet die landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs Martinsruh neu. Ab 2027 bewirtschaften 20 Betriebe die Grundstücke unter klaren Bedingungen für den Hochwasserschutz.

Die Stadtvertretung Dornbirn hat die Neuverpachtung der landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs Martinsruh beschlossen. Ab dem 1. Jänner 2027 werden die Grundstücke von insgesamt 20 unterschiedlichen Landwirtschaftsbetrieben bewirtschaftet. Die Flächen verbleiben dabei weiterhin im Eigentum der Stadt Dornbirn. Diese Entscheidung zielt darauf ab, langfristige Nutzungsmöglichkeiten zu sichern, insbesondere im Hinblick auf künftige Hochwasserschutz maßnahmen.

Entscheidung gegen Weiterbetrieb des Gutshofs

Hintergrund der beschlossenen Neuverpachtung sind erhebliche Investitionen, die für eine Weiterführung des bisherigen Gutshofs notwendig gewesen wären. Durch die Aufteilung der Flächen in kleine Pakete kann die Stadt die Bewirtschaftung breiter aufstellen. Gleichzeitig werden notwendige Handlungsspielräume für zukünftige Anforderungen erhalten. Bürgermeister Markus Fäßler bezeichnet die Neuverpachtung als langfristige Lösung, die heimische Landwirtschaftsbetriebe stärkt. Gleichzeitig werden die notwendigen Optionen für den Hochwasserschutz gesichert.

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Bewerbungsverfahren mit strengem Punktesystem

Das Interesse an den landwirtschaftlichen Grundstücken war groß. Nach der öffentlichen Ausschreibung Anfang September 2026 gingen insgesamt 58 Bewerbungen ein. Davon erfüllten 49 die festgelegten Voraussetzungen und wurden in die weitere Bewertung aufgenommen. Die Stadt hatte die Grundstücke zuvor in 20 Flächenpakete aufgeteilt. Grundsätzlich sollte jeder Betrieb höchstens ein Paket erhalten, um eine möglichst breite Verteilung zu ermöglichen. Für die Vergabe kam ein einheitliches Bewertungssystem mit sieben Kriterien und maximal 200 Punkten zum Einsatz. Berücksichtigt wurden unter anderem die Entfernung zum jeweiligen Landwirtschaftsbetrieb, die Nähe zu bereits bewirtschafteten Flächen, biologische Bewirtschaftung sowie die Förderung junger Landwirte. Auch die Alpung von Nutztieren und die Teilnahme am Dornbirner Wochenmarkt flossen in die Bewertung ein.

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Feste Pachtpreise und Nutzungseinschränkungen

Die neuen Pachtverträge gelten für fünf Jahre, vom 1. Jänner 2027 bis zum 31. Dezember 2031. Die Pachtpreise wurden bereits vor der Ausschreibung festgelegt und richten sich nach der Art der landwirtschaftlichen Nutzung. Für Ackerflächen werden jährlich 300 Euro pro Hektar fällig, für Grünland 200 Euro und für Streuwiesen 100 Euro. Die Vergabe erfolgte somit nicht an die Höchstbietenden, sondern anhand der festgelegten Bewertungskriterien. Auch die künftige Nutzung ist geregelt: Die verpachteten Grundstücke dürfen ausschließlich zur Lebensmittelproduktion oder zur Erzeugung von Futtermitteln für Nutztiere verwendet werden, die der Lebensmittelproduktion dienen.

Zukünftige Nutzung der Hofgebäude geprüft

Während die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen beschlossen ist, wird für die bestehende Hofstelle noch eine geeignete Nachnutzung gesucht. Laut Stadt werden derzeit insbesondere Nutzungsmöglichkeiten durch die Stadt Dornbirn geprüft. Angestrebt wird eine Verwendung, die mit der bestehenden Widmung vereinbar ist und möglichst einen Bezug zur Landwirtschaft aufweist. Die vorhandenen Gebäude sollen nach Möglichkeit mit nur geringfügigen Anpassungen weitergenutzt werden. Landwirtschaftsausschuss-Obmann Martin Ilg verweist auf das große Interesse an den Flächen. Bei der Vergabe seien insbesondere kurze Bewirtschaftungswege, die Förderung junger Landwirte und die regionale Lebensmittelproduktion im Mittelpunkt gestanden.