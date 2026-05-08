Dornbirn benennt Straßen und Parkflächen um: Historische Neubewertung führt zu Namensänderungen

Die Stadt Dornbirn hat beschlossen, mehrere Straßen und Parkflächen umzubenennen, nachdem historische Persönlichkeiten neu bewertet wurden. Betroffen sind unter anderem die Ludwig-Kofler-Straße und der Hermann-Gmeiner-Park, die künftig nach Opfern des Nationalsozialismus und engagierten Persönlichkeiten benannt werden sollen.

Dornbirn nimmt eine Reihe von Umbenennungen öffentlicher Flächen vor, nachdem historische Neubewertungen der bisherigen Namensgeber vorgenommen wurden. Betroffen sind unter anderem die Ludwig-Kofler-Straße sowie Bereiche rund um das ehemalige SOS-Kinderdorf.

Die Stadt Dornbirn hat mehrere öffentliche Bezeichnungen überprüft und zieht nun konkrete Konsequenzen. Wie die Stadt mitteilt, sollen die Ludwig-Kofler-Straße, der Hermann-Gmeiner-Weg sowie der Hermann-Gmeiner-Park neue Namen erhalten. Grundlage dafür sind Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Bezeichnung von Verkehrsflächen“, die zuletzt auch von der Stadtvertretung beschlossen wurden. Im Zentrum steht dabei die Neubewertung historischer Persönlichkeiten.

So gilt Ludwig Kofler aus heutiger Sicht als überzeugter Nationalsozialist. Eine öffentliche Ehrung durch eine Straßenbenennung sei daher nicht mehr angemessen, heißt es vonseiten der Stadt. Künftig soll die Ludwig-Kofler-Straße in „Hugo-Lunardon-Straße“ umbenannt werden. Lunardon war Gendarmeriebeamter in Dornbirn und stellte sich in den 1930er-Jahren aktiv gegen den Nationalsozialismus.

Nach dem „Anschluss“ wurde er verhaftet und starb 1940 im Konzentrationslager Mauthausen. Mit der neuen Bezeichnung will die Stadt bewusst an ein Opfer des NS-Regimes erinnern. Auch im Bereich Knie steht eine Änderung an: Der bisherige Hermann-Gmeiner-Weg soll künftig „Kinderdorfweg“ heißen. Damit bleibt die Erinnerung an das frühere SOS-Kinderdorf erhalten, ohne die bisherige Namensgebung fortzuführen.

Hintergrund sind aufgearbeitete Missbrauchsfälle im Umfeld des Kinderdorfs und die damit verbundene kritische Neubewertung der Person Hermann Gmeiner. Der Hermann-Gmeiner-Park soll ebenfalls umbenannt werden. Vorgesehen ist der Name „Selma-Mitteldorf-Park“. Mitteldorf engagierte sich über Jahrzehnte in der Säuglings- und Tuberkulosefürsorge in Vorarlberg und setzte sich für die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Familien ein.

Auch sie wurde Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Intensiv diskutiert wurde zudem die Kernstock-Straße. Namensgeber Ottokar Kernstock (1848–1928) war als nationalistischer Dichter und Priester tätig und gilt aufgrund seiner völkischen Texte und ideologischen Nähe zum Nationalsozialismus als umstritten. Eine Umbenennung würde jedoch für Anrainerinnen und Anrainer erheblichen Aufwand bedeuten.

Stattdessen wurde bereits eine Zusatztafel angebracht, die über die historischen Hintergründe informiert. Straßennamen sind Teil des öffentlichen Gedächtnisses. Deshalb ist es wichtig, sie regelmäßig zu überprüfen und dort anzupassen, wo sie nicht mehr zu unserem heutigen Verständnis von Verantwortung und Erinnerungskultur passen, sagt Bürgermeister Markus Fäßler. Stadtplanungsstadtrat Johannes Zangerl ergänzt: Mit den neuen Namen setzen wir ein bewusstes Zeichen.

Wir würdigen Persönlichkeiten, die für gesellschaftlichen Einsatz, Menschlichkeit und Widerstand gegen Unrecht stehen. Gleichzeitig schaffen wir Klarheit im Umgang mit unserer Geschichte





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