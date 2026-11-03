Doris Büld spricht über Trennung von Mario Basler und Vorwürfe

Doris Büld erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Partner Mario Basler. Sie beschreibt Vertrauensbrüche nach dem Tod ihrer Mutter und die Gründe für das Ende der 18-jährigen Beziehung.

Die ehemalige Lebensgefährtin des ehemaligen Fußballprofis Mario Basler, Doris Büld, hat sich erstmals öffentlich zu den Gründen für ihr Ende geäußert. Nach 18 gemeinsamen Jahren endete die Partnerschaft im Sommer dieses Jahres. Die 56-Jährige macht in einem Interview mit der Boulevardzeitung Bild schwerwiegende Anschuldigungen gegen ihren Ex-Partner.

Schwere Vorwürfe nach Trauerfall

Büld berichtet, dass sie während der Beziehung mehrfach untreu gewesen sei. Doch einen noch schwerwiegenderen Vertrauensbruch wirft sie ihm vor. Drei Jahre zuvor war ihre Mutter verstorben. Basler soll angeblich wegen eines wichtigen beruflichen Termins nicht zur Beerdigung gekommen sein. Später habe Büld erfahren, dass er sich stattdessen in einer Kneipe zum Knobeln getroffen habe.

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Fehlende Entschuldigung als Grund

Das Verhalten ihres damaligen Partners habe sie nie verwunden können. Büld gibt an, keine aufrichtige Entschuldigung erhalten zu haben. Stattdessen habe er nur Ausreden geliefert. Diese Haltung werde sie ihm niemals verzeihen. Eine offizielle Stellungnahme von Mario Basler zu diesen konkreten Vorwürfen liegt laut Bericht derzeit nicht vor.

Konflikte in der Partnerschaft

Neben diesem Vorfall gab es weitere Probleme in der Beziehung. Unterschiedliche Vorstellungen über die Erziehung von Kindern führten dazu, dass sie sich gegen gemeinsame Kinder entschieden. Büld befürchtete zudem, später alleinerziehend zu sein. Während ihrer eigenen Arbeitslosigkeit soll Basler sich teilweise über sie lustig gemacht haben.

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Auszugsdrohungen und aktuelle Situation

Bei Streitigkeiten wiederholte Basler oft die Androhung, ausziehen zu wollen. Trotz der emotionalen Trennung leben die beiden weiterhin unter einem Dach, primär aus finanziellen Gründen. Die frühere Nähe ist jedoch vollständig verschwunden. Büld arbeitet nun als Verwaltungsassistentin und kümmert sich um ihren Hund Paula.

Zukunft ohne die gemeinsame Vergangenheit

Doris Büld hat die Beziehung endgültig hinter sich gelassen. Sie möchte nicht auf diese Weise in die Rente gehen. Der Schritt in ein eigenständiges Leben wird als notwendig empfunden, um den schweren Verletzungen der Vergangenheit zu entkommen und eine neue Phase zu beginnen.