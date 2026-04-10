Doppelter Erfolg am Karfreitag: AKH-Ärzte retten zwei Leben bei Aortenriss

Am Karfreitag gelang es Ärzten des AKH Wien, zwei Patienten mit Aortenriss gleichzeitig zu operieren und so ihr Leben zu retten. Spezialisten berichten über die dramatischen Stunden, die Diagnose und Präventionsmöglichkeiten.

Am Karfreitag bewiesen Dr. Julia Dumfarth, Dr. Marek Ehrlich und Dr. Daniel Zimpfer gemeinsam mit ihren Kollegen der MedUni Wien und des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) zwei Mal außergewöhnliches Können und retteten zwei Leben. „Hier forschen, lehren und operieren die weltweit renommiertesten Aortenchirurgen“, erläutert Dr. Zimpfer, Leiter der Aortenchirurgie am AKH, die Bedeutung dieses Zentrums für die Behandlung komplexer Gefäßerkrankungen.

Die dramatischen Stunden, in denen jede Minute über Leben und Tod entschied, verdeutlichen die hochspezialisierte Expertise, die im AKH Wien vorgehalten wird. Die gleichzeitige Behandlung von zwei Patienten mit einem Aortenriss stellt eine enorme Herausforderung dar, die nur durch ein eingespieltes Team und modernste medizinische Ausstattung gemeistert werden kann. Die schnelle und präzise Diagnose, die rasche Einleitung der operativen Maßnahmen und die anschließende intensive Nachsorge sind entscheidend für den Erfolg und die Genesung der Patienten. \Die Ereignisse am Karfreitag begannen mit einem dringenden Anruf: Ein 51-jähriger Mann aus Schörfling am Attersee erlitt eine Aortendissektion – ein Riss in der Hauptschlagader. Gleichzeitig lag bereits eine Patientin im AKH Wien mit derselben lebensbedrohlichen Diagnose auf dem OP-Tisch. Andere Krankenhäuser hatten in diesem Ausnahmezustand bereits eine Absage erteilt. Jede Stunde ohne Operation reduziert die Überlebenschancen der Betroffenen erheblich. Die Uhr tickte gegen die Zeit. Die Ärzte und das gesamte medizinische Team des AKH Wien zeigten in dieser kritischen Situation Nervenstärke und handelten mit höchster Präzision. Sie mussten nicht nur die beiden Patienten gleichzeitig versorgen, sondern auch die komplexen diagnostischen Herausforderungen meistern, die mit einem Aortenriss einhergehen. Die Aortendissektion ist ein Notfall, der sofortiges Handeln erfordert. Die Symptome können vielfältig sein, von starken Brust- oder Rückenschmerzen bis hin zu neurologischen Ausfällen. Nur durch eine schnelle und präzise Diagnose, unterstützt durch bildgebende Verfahren wie CT-Scans, kann die Diagnose gestellt und eine geeignete Behandlung eingeleitet werden.\Die Spezialisten des AKH Wien sprechen nun über die dramatischen Stunden, die schwierigen Diagnosen und darüber, wie man sich vor einem Aortenriss schützen kann. Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht und genetische Veranlagung spielen eine entscheidende Rolle. Eine regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks, eine gesunde Lebensweise und das Vermeiden von Risikofaktoren können das Risiko einer Aortendissektion verringern. In einigen Fällen kann eine genetische Prädisposition vorliegen, so dass eine gründliche Untersuchung durch einen Spezialisten unerlässlich ist. Die Operation selbst ist ein hochkomplexer Eingriff, bei dem die beschädigte Aorta durch ein künstliches Gefäß ersetzt wird. Nach der Operation ist eine intensive Nachsorge notwendig, um Komplikationen wie Blutungen, Infektionen oder weitere Gefäßprobleme zu vermeiden. Die Leistung des Teams am Karfreitag unterstreicht die Bedeutung der medizinischen Forschung und der kontinuierlichen Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften. Die erfolgreiche Rettung zweier Leben in einer solch dramatischen Situation ist ein Beweis für die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in Österreich. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus solchen Notfällen tragen dazu bei, die Behandlung von Gefäßerkrankungen kontinuierlich zu verbessern und die Überlebenschancen der Patienten zu erhöhen. Die Bereitschaft des Teams, in Extremsituationen Höchstleistungen zu erbringen, verdient höchste Anerkennung





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