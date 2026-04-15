Doppelmord in Oberösterreich: 78-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Ein 78-jähriger Mann steht in Steyr vor Gericht, angeklagt wegen Doppelmordes an seiner Frau und seinem Sohn. Die Tat, die sich in Enns ereignete, wird detailliert aufgerollt, einschließlich der Hintergründe, der Beweggründe und der medizinischen Bewertung des Täters.

Am Mittwoch muss sich ein 78-jähriger Mann im Landesgericht Steyr wegen zweifachen Mord es verantworten. Die schreckliche Tat ereignete sich Ende Oktober 2025 in Enns, Oberösterreich , als er seine Ehefrau und seinen Sohn tötete. Laut Anklage schlug der Mann seine Opfer zunächst mit einer Bratpfanne nieder, erwürgte sie anschließend und stach dann mit einem Küchenmesser auf sie ein. Die 70-jährige Ehefrau und der 41-jährige Sohn verbluteten infolge der brutalen Angriffe.

Der Pensionist befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und hat sich bisher geständig gezeigt, was die Details der Tat angeht. Die Tragödie wurde am Morgen des 27. Oktober entdeckt, als der andere Sohn die Leichen seiner Mutter und seines Bruders im gemeinsamen Elternhaus fand. Der mutmaßliche Täter, der Vater der Familie, wurde daraufhin rasch festgenommen und mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Staatsanwalt beschrieb die Tat als ein Verbrechen, das aus einem sinnlosen Grund begangen wurde, und betonte, dass die Ehe zwischen dem Täter und seinem Opfer über 50 Jahre gehalten hatte. Er wies darauf hin, dass die Ehe als intakt beschrieben wurde, bevor die Ereignisse eskalierten. Am Tag der Tat, dem 27. Oktober, kam es in der Küche zu einem Streit, der jedoch nicht durch traditionelle Konflikte ausgelöst wurde. Stattdessen waren es die Sorgen der Frau um ihren Mann, der ein Jahr zuvor einen Herzinfarkt erlitten hatte und unter den Nachwirkungen litt, die zu der Auseinandersetzung führten. Die Frau wollte, dass ihr Mann medizinische Hilfe sucht, was er jedoch ablehnte. Der Staatsanwalt zitierte aus der Einvernahme des Täters, dass dieser im Schlafzimmer den Entschluss fasste, seine Frau zu töten. Nach der Tötung der Ehefrau entschied sich der Angeklagte, auch seinen Sohn zu töten, um ihm eine Unterbringung in einer Einrichtung zu ersparen. Der Verteidiger betonte, dass es sich bei seinem Mandanten um einen Mann ohne Gewaltvergangenheit handelt und dass der Fall sorgfältiger betrachtet werden müsse. Der Angeklagte zeigte sich geständig, was die Tötungshandlungen betrifft, aber die Entscheidung, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt, obliegt den Geschworenen. Der Verteidiger argumentierte, dass mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssten, darunter die Vorerkrankungen des Angeklagten, wie der Herzinfarkt, beginnende Depressionen und das Absetzen von Medikamenten. Er plädierte für Totschlag im Affekt, da die Tat nicht langfristig geplant gewesen sei. Der Angeklagte bekannte sich schuldig und schilderte mit ruhiger Stimme, dass sich seine Frau überfordert fühlte, da sie sich nach seinem Infarkt um den Sohn kümmern musste. Als sich der Angeklagte weigerte, eine Kur zu machen, beschloss seine Frau, die Scheidung einzureichen. Daraufhin rastete er aus und griff zu der Bratpfanne, würgte seine Opfer und stach schlussendlich mit dem längsten Messer aus dem Haushalt zu. Anschließend versuchte er, sich selbst das Leben zu nehmen. Die psychiatrische Sachverständige bestätigte, dass der Angeklagte bis zum Tag der Tat ein unauffälliges Leben geführt hatte. Der Herzinfarkt hatte zu einer Veränderung der Wahrnehmung der Lebensdauer geführt, was den Angeklagten betrübte. Hinzu kam der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit, was er als beschämend empfand und ihn dazu veranlasste, sich von sozialen Kontakten zurückzuziehen. Die Sachverständige beschrieb, dass Demenzkranke oft sehr rigide in ihren Vorstellungen sind. Der Angeklagte befürchtete, sich nach einer Scheidung nicht selbst versorgen zu können, was zu Wut und Kränkung führte und schließlich zu der Tat. Die Gutachterin betonte, dass der Angeklagte zielgerichtet handelte und sich anmaßte, für seinen Sohn zu entscheiden, dass der Tod besser sei als eine betreute Einrichtung. Sie kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war und sich anders hätte verhalten können. Ein Urteil wird am Nachmittag erwartet





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