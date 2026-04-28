Die Koalitionsparteien haben einen Doppelhaushalt für 2027/28 vorgestellt, der Einsparungen vorsieht und zu Diskussionen über soziale Gerechtigkeit führt. Politikexperte Thomas Hofer analysiert die Verhandlungen und die möglichen Auswirkungen.

Die Regierungsfraktionen präsentierten ein Doppelhaushalt splan, der vor allem für zwei Parteien Anlass zur Freude bietet. Politikwissenschaftler Thomas Hofer gestand Armin Wolf , dass er sich während dieser Verhandlungen gerne als unbeteiligter Beobachter, ein sogenanntes „Mauserl“, befunden hätte.

Gestern Abend traten die führenden Köpfe der drei Koalitionsparteien erneut vor die Kameras. Viele treue Zuschauer der „ZiB 2“ hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Nachtruhe begonnen. In einer Pressekonferenz um 21 Uhr verkündeten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Doppelhaushalt für die Jahre 2027/28.

Zunächst gab es vereinzelt kritische Äußerungen, gefolgt von einem Sondertreffen mit Vertretern der Senioren und schließlich einer weiteren Runde der Parteivorsitzenden – über die bereits berichtet wurde. Diese Ereignisse verzögerten die positive Botschaft aus Regierungssicht bis in die späten Abendstunden. Armin Wolf lud Politikexperte Thomas Hofer in das „ZiB 2“-Studio ein, um den Haushaltsplan zu analysieren.

Hofer hielt den Plan nicht für einen revolutionären Schritt, erkannte aber an, dass er „deutlich mehr“ ist, als die Regierung vor einigen Wochen für möglich gehalten wurde. Detaillierte Verhandlungen stehen in den kommenden Wochen und Monaten noch an, und Hofer prognostizierte, dass es dabei „sicherlich auch brisante Geschichten“ geben wird. Die schwarz-rot-rosa Koalition plant, in den nächsten Jahren fünf Milliarden Euro einzusparen. Dies soll durch Kürzungen bei den Pensionserhöhungen und Senkungen der Lohnnebenkosten erreicht werden.

Von zentralen Forderungen der SPÖ, wie einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer oder einer Erhöhung der Grundsteuer, war jedoch keine Rede. Hofer analysierte, dass dies „sicher ein Erfolg für die beiden anderen Koalitionäre“ sei. Der Abschlussdruck der Regierung war bewusst erzeugt und Teil einer Inszenierung, so Hofer. Dazu gehöre auch, „dass man das in nächtelangen Verhandlungen macht“.

Später im Gespräch erkundigte sich Armin Wolf nach dem Verlauf der Verhandlungen selbst. Es gab Berichte über einen „Wutanfall des Finanzministers“.

„Es ist schon ordentlich zugegangen, durchaus auch innerparteilich“, bestätigte Hofer. Er hätte sich gerne persönlich an den Debatten hinter verschlossenen Türen beteiligt, um als „Mauserl“ dabei zu sein. Die Berichterstattung in der „ZiB 2“ deutet auf eine glimpfliche Einigung hin, möglicherweise sogar auf einen Erfolg. Es bleibt abzuwarten, wie die Pensionistinnen und Pensionisten des Landes auf diese Nachricht reagieren werden.

Sie stellen für den schwarz-roten Teil der Koalition, also die Kernwählerschaft, eine wichtige Zielgruppe dar. Auch Unternehmen mit hohen Gewinnen, die teilweise die Einsparungen finanzieren sollen, werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Die FPÖ hat bereits ihr Interesse an den Bedürfnissen der älteren Generation entdeckt und rief in einer Pressemitteilung gleichzeitig zur Unterstützung eines „Pensionisten-Volksbegehrens“ auf. Die präsentierten Einsparungen und Änderungen werfen Fragen nach der sozialen Gerechtigkeit und der Verteilungslast auf.

Während die Regierung von einem Kompromiss spricht, der die Stabilität des Landes sichert, sehen Oppositionsparteien und Teile der Bevölkerung die Gefahr einer Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Die Kürzungen bei den Pensionserhöhungen sind besonders umstritten, da sie viele ältere Menschen direkt betreffen. Die Senkung der Lohnnebenkosten könnte zwar kurzfristig die Beschäftigung ankurbeln, birgt aber auch die Gefahr einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Die fehlende Umsetzung von SPÖ-Kernforderungen deutet auf eine Stärkung der konservativen und liberalen Kräfte innerhalb der Koalition hin.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Doppelhaushalt tatsächlich die gewünschten Effekte erzielt und ob die Koalition in der Lage ist, die unterschiedlichen Interessen der Parteien unter einen Hut zu bringen. Die Detailverhandlungen werden voraussichtlich noch zu einigen Konflikten führen, und es ist zu erwarten, dass die Opposition die Schwachstellen des Haushaltsplans aufzeigen wird. Die Reaktion der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft wird ebenfalls entscheidend sein.

Ein breiter gesellschaftlicher Dialog ist notwendig, um die Akzeptanz des Haushaltsplans zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Einsparungen und Änderungen fair und gerecht verteilt werden. Die FPÖ wird die Gelegenheit nutzen, um sich als Anwältin der Pensionisten zu positionieren und den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Es ist davon auszugehen, dass sie das „Pensionisten-Volksbegehren“ intensiv bewerben wird, um ihre Wählerschaft zu mobilisieren und die Regierung zu schwächen.

Die politische Landschaft wird sich in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter verschieben, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Koalition gegen die Angriffe der Opposition behaupten wird. Die Herausforderungen sind groß, und die Regierung muss beweisen, dass sie in der Lage ist, die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger zu vertreten





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