Doppelbudget-Präsentation: Umfrage zeigt gemischte Erwartungen der Österreicher

Finanzminister Markus Marterbauer stellt das Doppelbudget vor. Eine Umfrage zeigt, wie die Österreicher die Sparmaßnahmen einschätzen: 33 Prozent erwarten merkliche Belastungen, aber viele sind optimistisch.

Am Mittwoch wird Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Nationalrat das Doppelbudget für die kommenden zwei Jahre präsentieren. In einer rund 75-minütigen Rede soll er die finanzpolitischen Eckpfeiler der Regierung vorstellen.

Der Sparkurs ist bereits seit Wochen Gegenstand hitziger Diskussionen, und die Bevölkerung blickt gespannt auf die Ankündigungen. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Peter Hajek im Auftrag von PULS 24 zeigt, wie die Österreicherinnen und Österreicher die erwarteten Belastungen einschätzen. Befragt wurden 500 Personen ab 16 Jahren. Demnach rechnen 33 Prozent mit merklichen Belastungen, während acht Prozent glauben, dass die Auswirkungen für sie nur schwer stemmbar sein werden.

Fünf Prozent befürchten sogar, die Folgen überhaupt nicht bewältigen zu können. Immerhin 27 Prozent bezeichnen die Auswirkungen als spürbar, aber noch in Ordnung. Neun Prozent sind optimistisch und gehen davon aus, die Sparmaßnahmen kaum oder gar nicht zu spüren. 19 Prozent machten keine Angabe. Nach der Rede Marterbauers sollten die Bürger eine klarere Vorstellung von den finanziellen Folgen haben.

Die Umfrage zeigt deutliche Unterschiede je nach Parteipräferenz. Unter den ÖVP-Wählern gehen 64 Prozent von geringen bis gar keinen Auswirkungen aus, nur vier Prozent befürchten schlimme Folgen. Bei den Anhängern des Koalitionspartners SPÖ sind 54 Prozent optimistisch und sechs Prozent pessimistisch. Überraschend ist das Ergebnis bei den Grün-Wählern: 44 Prozent erwarten keine Belastungen, und kein einziger Befragter dieser Gruppe rechnet damit, die Auswirkungen nicht stemmen zu können.

Bei den FPÖ-Anhängern sind die Erwartungen deutlich negativer: Nur fünf Prozent rechnen nicht mit finanziellen Auswirkungen, 17 Prozent sehen die Maßnahmen als spürbar, aber noch in Ordnung. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die mit schweren negativen Folgen (14 Prozent) oder nicht stemmbaren Belastungen (acht Prozent) rechnen, in dieser Gruppe am höchsten. Auch soziodemografische Faktoren spielen eine Rolle. Männer sind insgesamt optimistischer als Frauen, wobei bei Frauen der Anteil der Keine-Angabe mit 27 Prozent besonders hoch ist.

Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl jener, die keine oder nur geringe Belastungen erwarten. Bei den 16- bis 29-Jährigen halten fünf Prozent die Auswirkungen für nicht stemmbar, bei den 30- bis 59-Jährigen sind es sechs Prozent, bei den über 60-Jährigen nur drei Prozent. Wenig überraschend: Befragte mit Matura sehen der Budgetrede gelassener entgegen als Personen mit geringerer Bildung. Meinungsforscher Peter Hajek kommentiert die Ergebnisse: Die Bevölkerung befinde sich in einer Art Wartehaltung, die Sorgen hielten sich jedoch in Grenzen.

Nur 13 Prozent gäben an, die Einsparungen kaum bewältigen zu können, während sich der überwiegende Teil gelassen zeige





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Doppelbudget Österreich Finanzminister Umfrage Sparkurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IV-Präsident kritisiert Doppelbudget als unzureichendKarl Knill, IV-Präsident, kritisiert das geplante Doppelbudget des Finanzministers Markus Marterbauer (SPÖ) als unzureichend. Er schlägt vor, ein Null-Budget zu setzen und eine radikale Reform des Landes durchzuführen.

Read more »

Österreichs Doppelbudget 2027/2028 präsentiert: Fünf Milliarden Euro für Sanierung und ZukunftsinvestitionenDie österreichische Regierung präsentiert ein umfassendes Doppelbudget für 2027 und 2028 mit einem Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro. Es kombiniert strukturelle Einsparungen mit gezielten Investitionen in Bereiche wie Wohnbau, Bildung und Verteidigung, um fiskalische Stabilität und Wachstum zu fördern.

Read more »

Regierung präsentiert Doppelbudget 2027/28 mit Einsparungen und ZukunftsinvestitionenDie Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben das Doppelbudget für 2027/28 vorgestellt. Es sieht Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro und 2,5 Milliarden Euro für Zukunftsgestaltung vor. Ziel ist der Austritt aus dem EU-Defizitverfahren bis 2028. Das Budget trägt das Motto Aufschwung. Gerechtigkeit. Reformen.

Read more »

Österreichisches Doppelbudget: Fünf Milliarden Euro für Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen bis 2028Die österreichische Regierung hat ein Doppelbudget vorgestellt, das mit einem Volumen von fünf Milliarden Euro die Staatsfinanzen sanieren und gleichzeitig in Zukunftsbereiche investieren soll. Kernmaßnahme ist die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt bis 2028, die mit zwei Milliarden Euro finanziert wird. Zudem sind Investitionen in Wohnbau, Energieversorgung, Landwirtschaft, Verteidigung, Frauenpolitik und Bildung geplant. Das Budget zielt darauf ab, bis 2028 das EU-Defizitverfahren zu beenden, ohne soziales Netz zu schwächen.

Read more »