Doppelbudget der Regierung: 5,1 Milliarden Euro Konsolidierung mit Sparmaßnahmen und Entlastungen

Die österreichische Regierung hat sich auf einen Budgetpfad für die nächsten zwei Jahre geeinigt, der Sparmaßnahmen, neue Einnahmen und Entlastungen für Unternehmen vorsieht. Im Fokus steht die Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028.

Die österreich ische Regierung hat sich auf einen Budget pfad für die kommenden zwei Jahre geeinigt, der eine Konsolidierung von 5,1 Milliarden Euro vorsieht. Dieser Betrag soll sowohl durch Sparmaßnahmen als auch durch Umschichtungen und neue Einnahmen generiert werden, um Spielraum für Investitionen und Entlastungen zu schaffen.

Ein zentrales Element ist die geplante Senkung der Lohnnebenkosten ab 2028, die durch eine Reduzierung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt erreicht werden soll. Diese Entlastung wird voraussichtlich zwei Milliarden Euro pro Jahr kosten und teilweise durch Unternehmen finanziert werden, indem auch Beschäftigte über 60 in den FLAF einzahlen müssen und die Körperschaftsteuer für Unternehmen mit hohen Gewinnen erhöht wird.

Die Regierung plant, knapp die Hälfte der 5,1 Milliarden Euro durch Sparmaßnahmen zu erzielen, mit dem Ziel, das Defizit bis 2028 auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu senken und das EU-Defizitverfahren zu verlassen. Neben der Senkung der Lohnnebenkosten sind weitere Investitionen in Bereiche wie Pflege, Arbeitsmarkt und Bildung vorgesehen, insbesondere in den Ausbau der Elementarpädagogik. Eine Konjunkturspritze in Form von Investitionsanreizen und die Wiedereinführung der Agrardieselvergütung sind ebenfalls geplant, was zu einem Mineralölsteuerausfall führen wird.

Zusätzliche Einnahmen sollen durch eine Verlängerung der Bankenabgabe, höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (auch für Niedrigverdiener mit Übergangsfristen) und eine Erhöhung der Immobilienertragssteuer erzielt werden. Auch Sozialleistungsbezieher sollen durch Nichtvalorisierungen bei Familienleistungen zur Konsolidierung beitragen. Die Pensionisten werden ebenfalls an der Budgetkonsolidierung beteiligt, indem die Pensionsanpassungen in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um einen Viertelprozentpunkt unter der Inflationsrate liegen sollen. Hier sind noch Verhandlungen mit den Pensionistenvertretern geplant, wobei eine soziale Staffelung wahrscheinlich ist.

Die Opposition, insbesondere die Freiheitlichen, kritisieren das Budget als Belastung für Pensionisten, Arbeitnehmer und die junge Generation und befürchten ein neues Schuldenchaos. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) begrüßt die Senkung der Lohnnebenkosten als positives Signal für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich, während die Industriellenvereinigung (IV) die Entlastung und Planbarkeit durch das Doppelbudget lobt. Die Umsetzung des Budgets erfordert nun detaillierte Verhandlungen in den Ministerien, um die Eckpunkte in konkrete Maßnahmen zu übersetzen und die Gegenfinanzierung sicherzustellen





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