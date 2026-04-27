Doppelbudget 2027/28: Familien und Bauern profitieren, Pensionen werden gekürzt

Die Bundesregierung hat sich auf ein Doppelbudget für 2027/28 geeinigt, das Einsparungen, Investitionen und Steueranpassungen vorsieht. Familien und Bauern werden finanziell gestärkt, während im Pensionsbereich Einsparungen geplant sind. Ziel ist die Konsolidierung des Budgets und der Ausstieg aus dem EU-Defizitverfahren.

Die Bundesregierung hat sich auf einen Finanzplan für die kommenden zwei Jahre geeinigt, der sowohl Konsolidierung als auch gezielte Investitionen vorsieht. Familien und Bauern profitieren von zusätzlichen Mitteln, während im Pensionsbereich Einsparungen geplant sind.

Ziel ist es, das Defizit bis 2028 zu senken und das EU-Defizitverfahren zu verlassen. Im Jahr 2025 betrug das Defizit 21,5 Milliarden Euro, für 2026 werden 18 Milliarden Euro Minus erwartet. Bis 2028 sollen weitere 2,5 Milliarden Euro eingespart werden, ergänzt durch 2,6 Milliarden Euro für sogenannte 'Offensivmaßnahmen'. Die Lohnnebenkosten werden ab 2028 um einen Prozentpunkt gesenkt, was Kosten von zwei Milliarden Euro verursacht.

Die Finanzierung soll teilweise durch Erhöhung der Unternehmenssteuer auf 24 Prozent für Gewinne über einer Million Euro und Verlängerung der Bankenabgabe erfolgen. Insgesamt sind 2,5 Milliarden Euro für Einsparungen und 2,6 Milliarden Euro für Investitionen vorgesehen. Die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Ressorts war Gegenstand intensiver Verhandlungen. Bundeskanzler Christian Stocker betonte, dass Österreich besser dastehe als im Vorjahr und die Regierung ihr Versprechen einhalte, das Land zu entlasten und das Budget zu sanieren.

Er wies auf die Herausforderungen durch Inflation und internationale Konflikte, insbesondere den Krieg im Iran, hin. Vizekanzler Andreas Babler hob die Bedeutung der Kinderbetreuung und der Schuldenreduktion hervor, um Mittel für die Bürger freizusetzen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger betonte die Notwendigkeit von Sanierung, Entlastung und Investitionen. Finanzminister Markus Marterbauer unterstrich die Wichtigkeit, die Budgetziele bis 2028 zu erreichen, um das EU-Verfahren zu verlassen.

Die Ressorts erhalten Vorgaben zur Ausgabenreduktion, wobei besonders das Arbeitsressort, der Sozialbereich und die ÖBB betroffen sein sollen. Gleichzeitig werden zusätzliche Mittel in Wirtschaft, Pflege und Elementarpädagogik investiert. Pensionisten-Vertreter hatten sich gegen Nachteile für Senioren ausgesprochen, dennoch sind auch hier Einsparungen vorgesehen





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