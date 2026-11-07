Die berühmte Rechnung von 1960 prophezeite das Ende der Menschheit für 2026. Analyse der Forschung von von Foerster, Mora und Amiot sowie aktueller UN-Daten.

Die berüchtigte Prognose eines Weltuntergangs für den 13. November 2026 basiert auf einer mathematischen Berechnung der drei Wissenschaftler Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot. Ihr Artikel erschien am 4. November 1960 im renommierten Fachjournal Science und analysierte das Bevölkerungswachstum der vorangegangenen rund 2.000 Jahre. Die Forscher entwickelten daraus ein Modell, das ein exponentiell beschleunigtes Wachstum vorhersagte, das am genannten Datum in einen mathematischen Extremwert münden sollte.

Die Berechnung ging davon aus, dass sich das Bevölkerungswachstum nicht nur fortsetzt, sondern immer schneller wird, wobei sich die Zeitspanne für die Verdopplung der Weltbevölkerung immer weiter verkürzt. Die Formel führte schließlich zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Menschen am 13. November 2026 gegen Unendlich streben würde. Heinz von Foerster und seine Kollegen Patricia M. Mora sowie Lawrence W. Amiot formulierten dies drastisch als ein Szenario, in dem Menschen zu Tode gequetscht werden würden, da das mathematische Ergebnis dieses Tag als unendliche Dichte definierte.

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Forschungsmethodik und Modellgrenzen

Die zentrale Schwäche des Modells bestand in der Annahme, dass das exponentielle Wachstum linear in die Zukunft extrapoliert werden kann. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot beobachteten einen Trend, der sich jedoch nicht dauerhaft fortsetzte. Ab den 1990er-Jahren entfernte sich die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung zunehmend von der berechneten Kurve, da sinkende Geburtenraten und ein langsameres Wachstum die Annahmen der Forscher zunehmend unhaltbar machten. Das ursprüngliche Modell ignorierte komplexe sozioökonomische Faktoren, die das Wachstum dämpfen.

Heute ist klar, dass dieses Szenario nicht eintreten wird. Das Modell beruhte auf einer historischen Entwicklung, die sich nicht unbegrenzt wiederholt. Die Vereinten Nationen und andere Demografie-Experten weisen darauf hin, dass mathematische Extrapolationen zu spektakulären Ergebnissen führen können, wenn sie die zugrunde gelegten Bedingungen ignorieren. Die Prognose zeigt, wie stark sich langfristige Vorhersagen verändern können, wenn ein mathematisches Modell historische Entwicklungen einfach in die Zukunft verlängert, ohne Anpassungen an reale Gegebenheiten vorzunehmen.

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Aktuelle Bevölkerungsentwicklung und Prognosen

Die Weltbevölkerung liegt inzwischen bei rund 8,3 Milliarden Menschen. Auch die Vereinten Nationen rechnen nicht mit einem unendlichen Wachstum. In ihrer Prognose World Population Prospects 2024 gehen sie davon aus, dass die Zahl der Menschen von 8,2 Milliarden im Jahr 2024 zunächst weiter steigt. Diese Daten widerlegen die Berechnung von Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot aus dem Jahr 1960 eindeutig. Die Realität hat gezeigt, dass das Wachstum sich verlangsamt und nicht exponentiell gegen Unendlich geht.

Mitte der 2080er-Jahre dürfte die Weltbevölkerung mit rund 10,3 Milliarden ihren Höhepunkt erreichen. Danach soll sie langsam zurückgehen, was eine vollständige Abkehr vom Doomsday-Szenario darstellt. Die Vereinten Nationen prognostizieren ein Plateau und einen anschließenden Rückgang, im Gegensatz zur unbegrenzten Zunahme, die in der Studie von 1960 berechnet wurde. Diese neuen Daten sind entscheidend, um die ursprüngliche Angst vor einer Überbevölkerung im Jahr 2026 zu entkräften.

Stakeholder-Positionen und historische Einordnung

Der damalige Artikel ist keine Prophezeiung, die sich als falsch herausgestellt hat. Er ist vor allem ein Beispiel dafür, wie eine mathematische Extrapolation zu einem spektakulären Ergebnis führen kann. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot wollten mit ihrer Arbeit auf die Gefahr exponentiellen Wachstums aufmerksam machen. Der Titel Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 diente als provokantes Statement, um das Bewusstsein für die begrenzten Ressourcen der Erde zu schärfen.

Die Forscher nutzten das Szenario, um Diskussionen über Ressourcenknappheit und menschliches Verhalten anzuregen. Heute wird die Arbeit von Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot vorwiegend als historisches Dokument der Wissenschaftsgeschichte betrachtet. Sie zeigt die Grenzen einfacher mathematischer Modelle bei der Vorhersage komplexer demografischer Entwicklungen auf. Die aktuelle Forschung konzentriert sich stattdessen auf nachhaltige Bevölkerungsstrukturen und den Einfluss der Demografie auf den Klimawandel.

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Reale Konsequenzen und künftige Schritte

Der 13. November 2026 wird somit ein ganz gewöhnlicher Freitag sein. Er ist kein Tag, an dem die Menschheit an einer mathematischen Grenze zerbricht. Stattdessen steht die Welt vor der Herausforderung, mit einer potenziellen Bevölkerung von 10,3 Milliarden Menschen bis zur Mitte der 2080er-Jahre umzugehen. Die Vereinten Nationen betonen die Notwendigkeit einer Anpassung der Lebensmittelsysteme, der Energieversorgung und der sozialen Sicherungssysteme an diese neuen Gegebenheiten.

Die Erfahrung mit der Doomsday-Prognose von Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot lehrt uns die Wichtigkeit flexibler Modelle. Langfristige Vorhersagen erfordern ständige Überprüfungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung bestätigt, dass menschliches Verhalten und technologische Entwicklungen das Wachstum signifikant beeinflussen können. Die Wissenschaft hat aus dem Fehler der linearen Extrapolation gelernt und setzt nun auf dynamischere, multidimensionale Ansätze zur Analyse globaler Trends.