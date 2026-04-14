Donauinselfest 2024: Das Inselbier ist zurück!

Das Donauinselfest bekommt auch in diesem Jahr sein eigenes Bier, das "Inselbier". Bürgermeister Michael Ludwig und die Ottakringer Brauerei stellten das erfrischende Sommergetränk vor, das von 3. bis 5. Juli auf der Donauinsel ausgeschenkt wird.

Der Sommer kann kommen: Das Donauinselfest bekommt auch heuer wieder sein eigenes Bier. Das mittlerweile traditionelle Inselbier wurde im Rahmen eines offiziellen Brautermins angesetzt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) griff dabei traditionell selbst zur Hopfenbeigabe und stellte das Bier gemeinsam mit Vertretern der Ottakringer Brauerei fertig. Das Festival bier ist längst fixer Bestandteil des größten Open-Air-Events der Stadt und begleitet das Donauinselfest von 3. bis 5. Juli.

Das Bier selbst ist als leichtes Session Pils konzipiert und soll mit sommerlicher Frische überzeugen – passend zum diesjährigen Motto Sommer an!. Das #dif26 Inselbier wird als leichtes, erfrischendes Sommerbier angeboten. Mit 4,5 Prozent Alkohol, heller Farbe und einer angenehm ausgeprägten Bittere soll es besonders an heißen Festtagen auf der Donauinsel für Abkühlung sorgen. Die Wahl fiel auf ein Session Pils, um den hohen Temperaturen gerecht zu werden und ein erfrischendes Geschmackserlebnis zu bieten. Das Inselbier verspricht, die perfekte Ergänzung zum vielfältigen Musikprogramm und den zahlreichen Aktivitäten auf dem Fest zu sein. Es ist speziell darauf ausgerichtet, die Besucher an den warmen Sommertagen zu erfrischen und ihnen ein angenehmes Genusserlebnis zu bereiten. Die sorgfältige Auswahl der Zutaten und die Braumethode garantieren eine hohe Qualität und einen unverwechselbaren Geschmack, der die Essenz des Sommers einfängt. Die Brauerei legt großen Wert darauf, ein Bier zu kreieren, das nicht nur erfrischt, sondern auch die Atmosphäre des Donauinselfestes widerspiegelt.

Das Inselbier ist für mich längst mehr als ein Bier – es ist ein Stück gelebter Wiener Wirtschaft, aus einem Wiener Betrieb, der seit fast 190 Jahren sinnbildlich für einen starken Wirtschaftsstandort steht. Und gemeinsam mit dem Donauinselfest, das drei Tage lang Musik und ein vielfältiges Rahmenprogramm bei freiem Eintritt bietet, läutet es auch heuer einen unvergesslichen Sommer für alle Wienerinnen und Wiener ein, so Ludwig. Auch seitens der Brauerei sieht man das Projekt als mehr als nur ein saisonales Produkt. Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei, erklärt: Das Donauinselfest steht wie kaum ein anderes Event für unbeschwerte Sommertage, Musik und gemeinsames Erleben. Genau dieses Lebensgefühl wollten wir mit unserem Inselbier einfangen. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Brauerei unterstreicht die Bedeutung lokaler Partnerschaften und die Unterstützung regionaler Unternehmen. Das Inselbier ist somit nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Symbol für die Verbundenheit von Wirtschaft und Kultur. Die Entscheidung, ein eigenes Bier für das Donauinselfest zu kreieren, zeigt das Bestreben, das Festival zu einem einzigartigen und unvergesslichen Erlebnis zu machen. Es spiegelt die Kreativität und den Innovationsgeist der beteiligten Unternehmen wider und unterstreicht die Bedeutung von Tradition und Innovation in der Stadt. Die Vorfreude auf das Inselbier und das Donauinselfest ist groß, und es wird erwartet, dass es wieder ein großer Erfolg wird





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