Donaubrücke Stein-Mautern: Fahrbahnbreite wird reduziert – Umleitung für Autofahrer

Nach einer Brückenprüfung muss die Fahrbahnbreite der Donaubrücke Stein-Mautern aus statischen Gründen reduziert werden. Autofahrer werden umgeleitet, während Radfahrer, Fußgänger und landwirtschaftlicher Verkehr die Brücke weiterhin nutzen können.

Ein neues Gutachten zur Donaubrücke Stein-Mautern hat erhebliche Konsequenzen zur Folge: Aufgrund der Ergebnisse der halbjährlichen Brückenprüfung durch ein Ziviltechnikbüro wird eine Reduzierung der Fahrbahnbreite des historischen Bauwerks, das seit rund 130 Jahren besteht, aus statischen Gründen erforderlich.

Obwohl die Brücke weiterhin befahrbar bleibt, werden umfangreiche Einschränkungen eingeführt. Diese betreffen insbesondere den motorisierten Individualverkehr, während Radfahrer, Fußgänger und landwirtschaftlicher Verkehr bis zu einem Gewicht von 5 Tonnen die Brücke weiterhin in beide Richtungen nutzen können. Die Brückenprüfung hat deutliche Schäden an tragenden Bauteilen aufgedeckt, die hauptsächlich auf fortgeschrittene Korrosion und Materialverluste zurückzuführen sind. Diese Schäden machen die bisherige Nutzung in ihrem bisherigen Umfang unmöglich.

Dipl. -Ing. Herbert Pommer, ein Zivilingenieur für Bauwesen, betont die Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung der Verkehrslasten, die durch die Einschränkung der Fahrbahnbreite und die Sperrung der Gehwege erreicht werden soll. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Belastung der Brücke zu minimieren, wird der motorisierte Individualverkehr auf die kürzlich sanierte St. Pöltner Brücke im Zuge der B 37 umgeleitet.

Dieser Umweg für Pkw beträgt etwa 3,7 Kilometer. Die Reduzierung der Fahrbahnbreite wird von derzeit 5,44 Metern auf rund 3,75 Meter erfolgen. Die Nutzung der Gehwege wird aus Sicherheitsgründen untersagt. Die Brücke wird somit einstreifig geführt, wobei für Fußgänger ein gesicherter Bereich auf der Fahrbahn eingerichtet wird.

Die Verkehrsregelung wird durch eine Lichtsignalanlage mit Rot- und Gelblicht gesteuert, wobei Sensoren mehrspurige Fahrzeuge erfassen und regeln. Radfahrer können die Brücke weiterhin in beide Richtungen befahren, müssen sich jedoch an die Signale halten. Die Umsetzung der erforderlichen baulichen Maßnahmen soll innerhalb von vier Wochen erfolgen. Zunächst wird die Bevölkerung umfassend über die Situation und die geplanten Schritte informiert.

Anschließend werden die Signalanlage installiert, die Umleitung eingerichtet und die Fahrbahn angepasst. Nicht mehr nutzbare Bereiche werden entsprechend abgesichert. Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) unterstreicht, dass die Sicherheit oberste Priorität hat und die aktuelle Situation eine notwendige Übergangslösung darstellt, bis die geplante Ersatzbrücke fertiggestellt ist. Die Ausschreibung für die Errichtung der Ersatzbrücke wurde bereits nach der Beschlussfassung und budgetären Zusage durch den NÖ Landtag veröffentlicht.

Parallel dazu wurde die Ausschreibung für den ersten Teil der Hauptbauarbeiten an der bestehenden Brücke gestartet. Das Land Niederösterreich arbeitet an einer Verbreiterung der Donaubrücke Stein-Mautern und strebt eine moderne und leistungsfähige Brücke an, die den Anforderungen der nächsten 100 Jahre gerecht wird. Dabei steht das Land in engem Austausch mit dem Bundesdenkmalamt und erwartet den Bericht des Denkmalbeirates. Der NÖ Straßendienst bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen.

Die Situation erfordert eine schnelle und effektive Reaktion, um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten und die langfristige Funktionalität der Donaubrücke Stein-Mautern zu sichern. Die Umleitung des Verkehrs stellt eine vorübergehende Belastung dar, ist aber unerlässlich, um die notwendigen Arbeiten durchführen zu können und die Brücke für die Zukunft zu rüsten. Die geplanten Maßnahmen sind ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Infrastruktur in Niederösterreich und zur Gewährleistung einer reibungslosen Verkehrsanbindung der Region





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