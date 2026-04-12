Donald Trump verspricht Ungarn finanzielle Hilfe – unter einer Bedingung

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn verspricht Donald Trump dem Land wirtschaftliche Unterstützung, allerdings nur im Falle eines Wahlsiegs von Viktor Orbán. Kritiker sehen darin eine Einmischung in den Wahlkampf.

Kurz vor der Wahl in Ungarn sorgt Donald Trump für Aufsehen: Er stellt wirtschaftliche Hilfe in Aussicht – allerdings nur bei einem Sieg von Viktor Orbán . Kritiker sprechen von Einmischung .Einen Tag vor der Parlamentswahl in Ungarn hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump dem Land finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, sollte der amtierende Ministerpräsident Viktor Orbán die Wahl gewinnen.

Kurz vor der Wahl in Ungarn sorgt Donald Trump für Aufsehen: Er stellt wirtschaftliche Hilfe in Aussicht – allerdings nur bei einem Sieg von Viktor Orbán. Kritiker sprechen von Einmischung.<\/p>

Einen Tag vor der Parlamentswahl in Ungarn hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump dem Land finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, sollte der amtierende Ministerpräsident Viktor Orbán die Wahl gewinnen. Trump bekundete seine Bereitschaft, “die volle wirtschaftliche Macht” der Vereinigten Staaten einzusetzen, um Ungarn unter Orbáns Führung zu unterstützen. In einer öffentlichen Erklärung, die auf seiner Online-Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, betonte Trump, dass die USA sich darauf freuten, “in den künftigen Wohlstand zu investieren, der durch Orbáns weitere Führung entstehen wird”. Orbán reagierte umgehend erfreut und dankte Trump für dessen Unterstützung. Die Ankündigung hat in Ungarn und international für Aufsehen gesorgt, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Wahl und die damit verbundene politische Implikation.<\/p>

Die Reaktion auf Trumps Zusage war vielschichtig. Das regierungskritische Onlineportal HVG.hu bezeichnete die Ankündigung als “großes, aber sehr vages Versprechen” und erinnerte an frühere, unbewiesene Zusagen aus der Vergangenheit. Kritiker sehen in Trumps Äußerungen einen deutlichen Versuch, sich in die ungarische Wahl einzumischen und Orbáns Chancen zu stärken. Die Opposition und verschiedene politische Beobachter werfen Trump vor, durch seine direkten Wahlempfehlungen und die Aussicht auf finanzielle Unterstützung eine unzulässige Einflussnahme auszuüben. Besonders brisant ist diese Intervention, da Orbán für seine nationalistische Politik und seinen engen Bezug zu Russland kritisiert wird. Die Unterstützung Trumps, die auch in der Vergangenheit durch Besuche von US-Vertretern wie D.J. Vance und Marco Rubio zum Ausdruck kam, wird somit als klare Parteinahme gewertet.<\/p>

Orbán, der seit 2010 ununterbrochen regiert, sieht sich einem harten Wahlkampf gegenüber. Seine Fidesz-Partei liegt in aktuellen Umfragen hinter der TISZA-Partei des Oppositionspolitikers Peter Magyar. Sollte Orbán die Wahl verlieren, könnte dies einen bedeutenden Wendepunkt in der ungarischen Politik markieren. Seine umstrittene Politik, die oft als illiberal und autoritär kritisiert wird, sowie seine Nähe zu Russland haben zu Spannungen mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten geführt. Trumps deutliche Unterstützung für Orbán wird daher als Kontrast zu den diplomatischen Bemühungen der EU und anderer westlicher Staaten gesehen, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Ungarn einsetzen. Die Reaktion aus Washington auf die Vorwürfe der Einmischung fiel zurückhaltend aus. Der US-Botschafter bei der Europäischen Union, Andrew Puzder, argumentierte, dass die Unterstützung zwar deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, jedoch keine wirtschaftlichen Drohungen oder Druckmittel eingesetzt worden seien. Diese Aussage wird jedoch durch Trumps jüngste Äußerungen und die konkrete Zusage finanzieller Hilfe in Frage gestellt.<\/p>





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