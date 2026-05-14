Donald Trump's Unusual Behavior at the Temple of Heaven in Beijing

Donald Trump, the US President, arrived in Beijing after a 16-hour flight and appeared unusually reserved during his visit to the Temple of Heaven, where past emperors prayed for good harvests. He had a meeting with Xi Jinping, the Chinese President, but ignored questions about Taiwan. Xi had warned that differences over Taiwan could escalate into a conflict between the two superpowers. Trump praised China as 'beautiful' but did not address Taiwan in his conversation with Xi. Tensions were evident between the delegations, with journalists and Chinese officials clashing over access to Trump's motorcade and the US President's invitation for Xi to visit the US in September.

Mit finsterer Miene steht Donald Trump am Donnerstag beim Himmelstempel in Peking. Der 79-Jährige ist am Vorabend nach einem 16-stündigen Flug in der chinesischen Hauptstadt gelandet und wirkt jetzt ungewöhnlich zurückhaltend, als ihn Chinas Staatschef Xi Jinping durch den Tempel führt – dort, wo früher die Kaiser um gute Ernten gebetet haben.

Auf die Frage von Journalisten, wie die Gespräche mit Xi verlaufen seien, antwortet der sichtlich müde Trump mit 'großartig'.

'China ist wunderschön. ' Zwei Fragen dazu, ob Taiwan Thema bei den Gesprächen war, ignoriert der US-Präsident aber. Xi hatte zuvor deutlich gewarnt, dass Differenzen über die von Peking beanspruchte Insel zu einem Konflikt zwischen den beiden Supermächten führen könnten. Und hinter den Kulissen soll Xi laut Kommentaren in den Staatsmedien beim Thema Taiwan eine kompromisslose Haltung eingenommen haben. Das dürfte auch Trumps Stimmung getrübt haben





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