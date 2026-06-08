Donald Trump reportedly considering buying Chagos Islands, potentially derailing UK-Mauritius deal

US President Donald Trump is reportedly considering the purchase of the Chagos Islands, a strategically important archipelago in the Indian Ocean, which could potentially derail a deal between the UK and Mauritius. The islands have been the subject of negotiations for years, with the UK committed to returning the territory to Mauritius while Diego Garcia, a strategically significant island, would remain under British control for another 99 years.

Eine abgelegene Inselgruppe im Indischen Ozean rückt offenbar ins Visier von Donald Trump. Laut einem Medienbericht prüft der US-Präsident den Kauf des strategisch wichtigen Territoriums – und könnte damit einen bereits geplanten Deal zwischen Großbritannien und Mauritius durcheinanderbringen.

Seit Jahren wird über die Zukunft des Chagos-Archipels verhandelt. Großbritannien hatte sich grundsätzlich bereit erklärt, die Inselgruppe an Mauritius zurückzugeben. Gleichzeitig sollte die strategisch bedeutende Insel Diego Garcia für weitere 99 Jahre unter britischer Kontrolle bleiben. Dafür wäre eine milliardenschwere Zahlung an Mauritius vorgesehen gewesen.

Auf Diego Garcia befindet sich ein Militärstützpunkt, der gemeinsam von den USA und Großbritannien genutzt wird. Das geplante Abkommen wollte London allerdings nur mit Unterstützung Washingtons abschließen. Genau daran hakt es bislang. Trump hatte die Vereinbarung bereits öffentlich kritisiert und als ‘Akt großer Dummheit’ bezeichnet.

Laut dem Bericht steht seine Ablehnung auch im Zusammenhang mit Differenzen über die Nutzung des Stützpunkts. Großbritannien habe sich zunächst geweigert, den USA Angriffe auf den Iran von Diego Garcia aus zu erlauben. Nun soll Trump laut dem britischen ‘Telegraph’ sogar noch einen Schritt weitergehen. Demnach prüft er den Kauf der Inselgruppe.

Die Idee soll US-Finanzminister Scott Bessent eingebracht haben. Die Zeitung beruft sich dabei auf regierungsnahe Quellen. Ein solcher Schritt wäre allerdings nicht ohne Weiteres umsetzbar. Zunächst müsste die geplante Rückgabe der Inseln an Mauritius erfolgen.

Erst danach könnte überhaupt über einen möglichen Verkauf verhandelt werden, da die Souveränität über das Gebiet zunächst bei Mauritius liegen würde. In Washington wird die Zukunft des Archipels auch aus sicherheitspolitischer Sicht beobachtet. Die US-Regierung befürchtet laut dem Bericht, dass eine Übergabe an Mauritius den Einfluss Chinas in der Region stärken könnte. Ben Judah, Berater des früheren britischen Außenministers David Lammy, sagte gegenüber dem ‘Telegraph’, auf Diego Garcia befänden sich wichtige und streng geheime Einrichtungen.

Aus Sicht der USA besitzt der Stützpunkt daher eine besondere strategische Bedeutung. Die Insel spielt vor allem für amerikanische Militäroperationen eine wichtige Rolle. Von Diego Garcia aus liegt unter anderem der Iran in Reichweite von Langstreckenbombern





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