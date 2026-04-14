Donald Trump in der Defensive: Kritik an Papst-Äußerungen und umstrittenem KI-Bild

Nach Kritik an Papst Leo XIV. und einem KI-generierten Bild, das ihn als Jesus darstellt, gerät Donald Trump in die Defensive. Die Reaktionen aus den USA und Italien sind deutlich.

US-Präsident Donald Trump sieht sich nach harscher Kritik an Papst Leo XIV. und der Verbreitung eines KI-generierten Bildes, das ihn als Jesus darstellt, in der Defensive. Die Kritik kam vor allem von wichtigen Verbündeten, darunter religiöse Gruppen in den USA und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni . Auslöser war die Veröffentlichung eines gemäldeähnlichen Bildes auf der Plattform Truth Social, das Trump in einem weißen Gewand mit einer heilenden Hand über dem Kopf eines liegenden Mannes zeigte. Trump, der das Bild inzwischen löschte, versuchte sich zu rechtfertigen, indem er behauptete, es habe ihn als Arzt darstellen sollen. Zuvor hatte Trump den Papst , der aus Chicago stammt, als „schwach“ in der Kriminalitätsbekämpfung und „schrecklich“ für die Außenpolitik bezeichnet und ihm geraten, sich als Papst „zusammenzureißen“. Diese Äußerungen, kombiniert mit dem umstrittenen KI-Bild, haben eine Welle der Empörung ausgelöst und Fragen über Trumps politische Strategie und seinen Einfluss auf religiöse Wähler aufgeworfen.

Die Kritik an Trump ist breit gefächert. Brilyn Hollyhand, ehemaliger Kovorsitzender des Jugendbeirats der Republikanischen Partei (RNC), bezeichnete das Bild auf X als „schwere Gotteslästerung“. Trump selbst wies die Darstellung als Jesus als „Fake News“ zurück und behauptete, das Bild solle ihn als Arzt zeigen. Diese widersprüchlichen Aussagen und der anschließende Rückzug des Posts, den die New York Times als selten bezeichnete, lassen tief blicken. Unklar ist, ob der Vorfall Auswirkungen auf die bevorstehenden Kongresswahlen im November haben wird. Christen, darunter Katholiken, stellen einen bedeutenden Teil von Trumps MAGA-Bewegung dar und spielten eine wichtige Rolle bei seinem Wahlsieg 2024. David Gibson vom Zentrum für Religion und Kultur an der Fordham University äußerte sich skeptisch darüber, ob sich die US-Katholiken nun gegen Trump wenden würden, und sprach von einer möglichen „Zäsur“. Mindestens acht Mitglieder von Trumps Kabinett sind Katholiken, darunter ein Vizepräsident und der Außenminister, was die Brisanz der Situation unterstreicht. Die Kritik richtet sich nicht nur gegen das Bild, sondern auch gegen Trumps Angriff auf den Papst, der sich als entschiedener Kritiker des Iran-Krieges positioniert hatte und Trumps Drohung, die iranische Zivilisation zu zerstören, als inakzeptabel bezeichnete. Der Papst, der sich derzeit auf einer Afrikareise befindet, betonte erneut seine Haltung, sich weiterhin gegen den Krieg auszusprechen und den Frieden zu fördern.

Die Reaktion aus Italien war ebenfalls deutlich. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die für ihre Nähe zu Trump bekannt ist, kritisierte dessen Äußerungen als „inakzeptabel“. Melonis scharfe Kritik ist bemerkenswert, da sie die einzige europäische Regierungschefin war, die an Trumps Amtseinführung 2025 teilnahm. Zuvor hatte sie in einer ersten Reaktion zwar den Papst unterstützt, sich aber nicht direkt zu Trumps Angriff geäußert, was ihr in Italien Kritik einbrachte. Melonis aktuelle Position könnte politische Folgen haben, da Umfragen zufolge zwei Drittel der Italiener Trump ablehnend gegenüberstehen. Die Ereignisse verdeutlichen die zunehmende Polarisierung in der politischen Landschaft und die komplexen Beziehungen zwischen Politik und Religion. Die Kritik an Trump und seine Versuche, sich zu rechtfertigen, deuten auf eine möglicherweise schwierige politische Phase hin, in der er versucht, seine Wählerschaft zu einen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen seiner umstrittenen Aussagen und Aktionen zu minimieren. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich diese Entwicklungen auf die bevorstehenden Wahlen auswirken und ob Trump in der Lage sein wird, seine Glaubwürdigkeit bei religiösen Wählern zu erhalten.





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