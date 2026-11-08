Donald Trump bietet Dana White Sprecherposten im Weißen Haus an

US-Präsident Donald Trump macht Dana White ein unorthodoxes Jobangebot als neuer Pressesprecher. CNN bestätigt Absage, während TMZ Treffen im Oval Office meldet. Dies passiert nach dem Wahlsieg der Demokraten und der Kündigung von Katie Zacharia.

US- Präsident Donald Trump hat dem Kampfsport-Unternehmer Dana White das Amt des nächsten offiziellen Sprechers im Weißen Haus in Washington angeboten. Der republikanische Präsident machte diesen ungewöhnlichen Vorschlag öffentlich in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social, wo er White direkt aufforderte, den Job anzunehmen.

Ablehnung des Jobs und Mediale Reaktionen

Obwohl Trump den Unternehmer persönlich um den Posten bat, berichtete der Nachrichtensender CNN wenige Stunden nach dem Post, dass Dana White das unorthodoxe Angebot abgelehnt habe. Eine informierte Person teilte CNN mit, dass White den Job nicht übernehmen werde. Im Gegensatz dazu meldete das Promiportal TMZ unter Berufung auf eigene Quellen, dass sich Dana White am kommenden Montag mit Donald Trump im Oval Office im Weißen Haus treffen wolle, um die Details und die weiteren Schritte zu besprechen.

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Politische Kontext und Kampagne gegen die Opposition

Unklar war zunächst, ob das Jobangebot ernst gemeint war oder Teil einer strategischen Kampagne des US-Präsidenten darstellte. Der Vorschlag folgte auf einen erdrutschartigen Sieg der Demokratischen Partei bei der jüngsten Parlamentswahl, bei der die Republikaner unter der Führung von Trump eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten. Trump erwähnte in seinen Äußerungen auch, dass er White gebeten habe, Kämpfer der von ihm geführten Kampfsport-Liga UFC als sogenannte Assistenten mitzubringen, um sich vor den als wahnsinnig bezeichneten Linken zu schützen.

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Offizielle Stellungnahmen und Social Media Posts

Dana White reagierte auf die Spekulationen mit einem eigenen Beitrag auf der Plattform Instagram. Er postete eine Story, die ihn am Podium im Pressezimmer des Weißen Hauses zeigt, mit dem Caption-Text auf zu einem neuen Kapitel. Diese Aktion verschärfte die Unsicherheit in der öffentlichen Wahrnehmung, da sie sowohl Bestätigung als auch Verwirrung stiftete. Die Position des Sprechers im Weißen Haus war bereits seit mehreren Wochen vakant, was die Suche nach einer stabilen medialen Vertretung für die Administration notwendig machte.

Vorheriger Sprecher und Amtsvorgänger

Der letzte Amtsinhaber, Katie Zacharia, hatte das Amt im Oktober nur für wenige Tage inne. Sie trat von ihrer Position zurück, nachdem sie bei ihrer einzigen kurzen Pressekonferenz durch Unsicherheit und Zögern aufgefallen war. Die kurze Amtszeit von Zacharia hinterließ eine Lücke in der Kommunikation des Weißen Hauses. Die Kombination aus dem politischen Druck nach der Niederlage und dem fehlenden Sprecher schuf den Rahmen für Donald Trumps radikalen Vorschlag, einen externen Star der Popkultur in eine solche politische Rolle zu berufen.