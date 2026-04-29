Dominik Baumgartner: Zukunft offen, Fokus auf Klassenerhalt des WAC

WAC-Kapitän Dominik Baumgartner spricht über seine ungewisse Zukunft, seinen Vertrag, mögliche Wechselgerüchte und den Kampf um den Klassenerhalt. Er betont seine Verbundenheit zu Wolfsberg, schließt aber einen Wechsel ins Ausland nicht aus.

Die Situation beim Wolfsberger AC ist aktuell alles andere als rosig, und auch für Kapitän Dominik Baumgartner gestalten sich die Umstände schwierig. Drei Spieltage vor dem Saisonende befindet sich der Titelverteidiger im österreichischen Cup am unteren Ende der Tabelle, obwohl ein knapper 1:0-Sieg gegen den GAK die Hoffnung auf den Klassenerhalt zumindest am Leben erhält.

Die sportliche Lage ist angespannt, und die Zukunft des erfahrenen Spielers ist ebenfalls ungewiss. Sein aktueller Vertrag läuft aus, und eine Entscheidung über seine weitere Laufbahn steht noch aus. In der Sky-Sendung 'Talk und Tore' äußerte sich Baumgartner offen zu seiner Situation und seinen Zukunftsplänen. Er betonte, dass er sich in Wolfsberg sehr wohlfühlt und dort eine starke Bindung entwickelt hat, unter anderem durch den Bau eines Hauses.

Dennoch ließ er keinen Zweifel daran, dass im Fußball alles passieren kann und er sich auf keine Zusagen verlassen kann. Mit Blick auf sein bevorstehendes 30. Lebensjahr reflektierte Baumgartner realistisch seine Karriereperspektiven: 'Es wird nicht mehr allzu viele Vertragsangebote in meinem Leben geben.

' Dies unterstreicht die Bedeutung der kommenden Entscheidungen für seine sportliche Zukunft. Nach Abschluss der laufenden Saison sind Gespräche mit dem Verein geplant, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Baumgartner machte jedoch deutlich, dass sein Fokus derzeit ausschließlich auf dem sportlichen Erfolg des WAC liegt: 'Es geht jetzt darum, dass der WAC in der ersten Liga bleibt. Das ist mir extrem wichtig, unabhängig davon, ob ich nächste Saison noch hier spiele oder nicht.

' Diese Aussage verdeutlicht seine Loyalität gegenüber dem Verein und seine Entschlossenheit, alles dafür zu tun, den Klassenerhalt zu sichern. Er stellt den Erfolg des Teams über seine persönlichen Ambitionen und zeigt damit Führungsqualität. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um das Saisonziel zu erreichen und die Grundlage für zukünftige Verhandlungen zu schaffen. Auch zu den anhaltenden Spekulationen über ein mögliches Engagement bei Rapid Wien nahm der Innenverteidiger Stellung.

Er würdigte Rapid als den größten Verein Österreichs mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Dennoch deutete er an, dass er seine Zukunft eher nicht innerhalb der österreichischen Bundesliga sieht: 'Wenn ich wechsle, dann wohl eher ins Ausland. Ansonsten ist Wolfsberg meine erste Anlaufstelle.

' Diese Aussage lässt vermuten, dass Baumgartner offen für neue Herausforderungen im Ausland ist, aber Wolfsberg weiterhin eine hohe Priorität für ihn hat. Seit seinem Wechsel zum WAC im Jahr 2019 hat er in 213 Spielen für die Kärntner überzeugt und sich als wichtiger Leistungsträger etabliert. Seine Erfahrung und sein Engagement sind für den Verein von unschätzbarem Wert.

Die Entscheidung, ob er seinen Vertrag verlängert oder sich einem neuen Verein anschließt, wird somit von vielen Faktoren abhängen, darunter die sportliche Entwicklung des WAC, die Angebote anderer Vereine und seine persönlichen Präferenzen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Zukunft von Dominik Baumgartner gestalten wird





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wolfsberger AC Dominik Baumgartner WAC Klassenerhalt Vertragsverlängerung Rapid Wien Österreichische Bundesliga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolas Bajlicz glänzt bei Ried und weckt BegehrlichkeitenDer 21-jährige Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz entwickelt sich bei der SV Ried zum Schlüsselspieler und zieht das Interesse von Rapid Wien sowie deutschen Zweitligisten auf sich. Ried-Trainer Maximilian Senft lobt seine Spielintelligenz und Dribblingfähigkeiten, während Rapid Wien eine Rückkaufklausel besitzt. Bajlicz steht vor einer Entscheidung über seine Zukunft, nachdem er sich in Ried stark entwickelt hat.

Read more »

Pressekonferenz geplant - Beendet ÖSV-Ass Hütter am Montag ihre Karriere?Cornelia Hütter Karriere: Am Montag verkündet das ÖSV-Ass bei einer Pressekonferenz ihre Zukunft – Fortsetzung oder Abschied vom Skisport?

Read more »

Mölzer: „Der ORF wird nicht zu halten sein“Im aktuellen Politik-Duell auf krone.tv wurde zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer vor dem Hintergrund der Causa Weißmann über die Zukunft ...

Read more »

Bitcoin in El Salvador: Zwischen Innovation und Kritik – Ein Blick auf die Zukunft der KryptowährungenEl Salvador hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und wieder zurückgezogen. Ein Experte analysiert die Vor- und Nachteile von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, und untersucht die ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Aspekte in einem langfristigen Forschungsprojekt.

Read more »

Warten auf Urteil – Le Pen hofft weiter auf KandidaturMarine Le Pen kämpft trotz Verurteilung um Kandidatur bei Frankreichs Präsidentschaftswahl 2027. Berufungsurteil entscheidet ihre Zukunft.

Read more »

Verstappens Zukunft ungewiss: Ausstiegsklausel wirft Fragen aufDie Formel 1 spekuliert über die Zukunft von Max Verstappen, da seine Ausstiegsklausel greifen könnte, wenn er nicht unter die Top 3 der Fahrer-Weltmeisterschaft kommt. Mögliche neue Teams und eine Rennpause werden diskutiert.

Read more »