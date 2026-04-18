Dominic Thiem: Über den US-Open-Triumph, unerfüllte Erwartungen und die Reise eines Athleten

Dominic Thiem reflektiert im Podcast 'Behind the Athletes' seinen größten Erfolg, die US Open 2020, und gesteht, dass der erhoffte Zustand der Erfüllung nach dem Titel ausblieb. Er spricht offen über seine anfängliche Naivität bezüglich der Auswirkungen eines Grand-Slam-Sieges und seine heutige Sichtweise auf seine Karriere als eine wertvolle Reise, die über einzelne Titel hinausgeht. Thiem erläutert zudem die strategische Entscheidung zur Umstellung auf seine ikonische einhändige Rückhand, trotz anfänglicher Skepsis von Kollegen.

Dominic Thiem hat in einer tiefgründigen Offenbarung im Podcast 'Behind the Athletes' Einblicke in seine bemerkenswerte Karriere gewährt und dabei seinen wohl größten Triumph, den Sieg bei den US Open 2020, eingehend beleuchtet. Diese entscheidende Phase seiner Laufbahn war von klaren und fast schon unumstößlichen Vorstellungen geprägt.

Thiem erinnert sich eindringlich an seine damalige Denkweise: Wenn ich niemals einen Grand Slam gewinnen sollte, dann würde mein Leben ein Leben der unerfüllten Sehnsüchte bleiben. Umgekehrt glaubte er fest daran, dass der Gewinn eines solchen Titels die absolute Perfektion in seinem Leben bedeuten würde. Nach zahlreichen Anläufen, bei denen er oft nur knapp den ersehnten Erfolg verpasste – darunter zwei schmerzhafte Niederlagen gegen Rafael Nadal in Roland Garros und eine weitere im Finale der Australian Open gegen Novak Djokovic –, war es dann beim vierten Anlauf in New York, wo sich sein Traum erfüllte. In einem Nerven aufreibenden Finale, das die Zuschauer in Atem hielt, rang er seinen Kontrahenten Alexander Zverev in einem epischen Fünf-Satz-Match nieder. Doch die erwartete, alles umfassende Erfüllung, die Thiem sich von diesem Triumph erhofft hatte, stellte sich nicht wie erwartet ein. Mit einer Offenheit, die seine aktuelle Reife unterstreicht, gesteht der ehemalige Weltranglistendritte, der mittlerweile seine aktive Karriere beendet hat: Ich war naiv. Nach dem überwältigenden Erfolg in New York wurde ich ziemlich unsanft auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Diese Erkenntnis markiert einen Wendepunkt in seiner Betrachtung seiner sportlichen Laufbahn. Heute, mit der Distanz und Weisheit, die mit dem Ende der aktiven Wettkampfzeit einhergehen, blickt Thiem auf seine gesamte Karriere mit einer anderen Perspektive. Er betrachtet sie nicht mehr primär durch die Brille von einzelnen Siegen oder Titeln, sondern vielmehr als eine umfassende und wertvolle Reise, die an sich einen immensen Wert besitzt, der weit über die Bedeutung eines einzelnen Pokals hinausgeht. Diese Neuausrichtung seiner Denkweise spiegelt eine tiefere Wertschätzung für den gesamten Prozess, die Herausforderungen und die Lektionen wider, die er auf seinem Weg als Profisportler erfahren hat. Ein unverkennbares Markenzeichen, das Dominic Thiems Spiel über viele Jahre definierte und ihn von vielen seiner Konkurrenten abhob, war seine markante einhändige Rückhand. Dies war eine bewusste Entscheidung, die eine signifikante Abkehr von seinem ursprünglichen Spielstil darstellte. Denn zu Beginn seiner Tenniskarriere, als er noch als aufstrebendes Talent galt, beherrschte Thiem die beidhändige Rückhand und feierte damit sogar Erfolge, wie er selbst stolz erzählt: Ich war sogar österreichischer Meister mit der beidhändigen Rückhand. Die Entscheidung, auf die einhändige Rückhand umzustellen, war strategisch und langfristig angelegt, auch wenn dieser Wechsel zunächst mit erheblichen Rückschlägen verbunden war und seine Entwicklung verlangsamte. Viele seiner Mitspieler und auch Beobachter aus der Tenniswelt konnten diese Entscheidung im ersten Moment nicht nachvollziehen und äußerten Zweifel. Einige seiner Kollegen rieten ihm damals eindringlich: Was machst du da? Hör auf damit und spiel wieder normal mit zwei Händen. Doch Thiem, mit einer bemerkenswerten Entschlossenheit und dem Glauben an seine Vision, blieb bei seiner Entscheidung und führte sie konsequent fort. Diese Beharrlichkeit zahlte sich letztendlich aus und formte ihn zu dem Spieler, der er wurde, und einer Ikone des modernen Tennis, insbesondere durch seine einzigartige Rückhandtechnik





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