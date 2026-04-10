Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana tritt zurück – finanzielle Turbulenzen und Neuausrichtung

Das italienische Modehaus Dolce & Gabbana steht vor einer Neuausrichtung. Stefano Gabbana tritt als Vorsitzender zurück, während das Unternehmen mit finanziellen Herausforderungen und einem Einbruch im Luxussektor zu kämpfen hat. Es wird nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und die Zukunft des Unternehmens neu bewertet.

Dolce & Gabbana , das italienische Modehaus, steht vor bedeutenden Veränderungen. Stefano Gabbana , der Mitbegründer und bisherige Vorsitzende, ist mit dem Jahreswechsel zurückgetreten, wird aber weiterhin in seiner kreativen Funktion tätig sein. Die Nachfolge als Vorsitzender hat Alfonso Dolce, der Bruder von Domenico Dolce, übernommen. Dieser Führungswechsel erfolgt in einer Phase finanzieller Herausforderungen für das Unternehmen.

Die Schulden belaufen sich auf 450 Millionen Euro, und Verhandlungen mit Gläubigern laufen. Das Luxuslabel wurde 1985 gegründet und etablierte sich schnell mit seiner mediterran inspirierten Ästhetik als eine der weltweit bekanntesten Modemarken. Domenico Dolce und Stefano Gabbana, die Gründer, trennten sich zwar vor über 20 Jahren, blieben aber Geschäftspartner und gemeinsame Eigentümer einer Holdinggesellschaft, die 80 Prozent des Unternehmens kontrolliert. Die restlichen Anteile halten Domenico Dolce, Alfonso Dolce und Dorotea. Die Marke erlebte in den 1990er Jahren einen enormen Popularitätsschub, geprägt von ikonischen Designs wie Kegel-BHs, Korsettlooks und perfekt geschnittenen schwarzen Kleidern. Die Designer griffen oft auf Dolces sizilianische Wurzeln zurück und setzten auf transparente Stoffe und Netzgewebe in der Herrenmode, sowie auf lebendige Blumen- und Fruchtprints und Schmuck mit überdimensionalen Kreuzen. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Sortiment um Produkte wie Parfüms, Wohnaccessoires und Uhren. Dolce & Gabbana hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro erzielt. Trotz dieses hohen Umsatzes geriet das Unternehmen zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten. Dies ist vor allem auf einen anhaltenden Einbruch im Luxussektor zurückzuführen, der durch die wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran noch verschärft wurde. Die Kreditgeber streben nun im Rahmen einer umfassenderen Refinanzierung der Schulden in Höhe von 450 Millionen Euro eine Finanzspritze von bis zu 150 Millionen Euro an. Das Unternehmen, das von der Finanzdienstleistungsgruppe Rothschild beraten wird, prüft derzeit Möglichkeiten zur Beschaffung neuer Finanzmittel, einschließlich der Veräußerung von Immobilien und der Erneuerung von Lizenzen. Es gibt zudem Spekulationen über einen möglichen Ausstieg von Stefano Gabbana aus dem Unternehmen, der noch 40 Prozent der Anteile hält. Die Veränderungen in der Unternehmensführung umfassen auch die mögliche Berufung von Stefano Cantino, dem ehemaligen CEO von Gucci, in eine Führungsposition. Angesichts des weltweiten Nachfragerückgangs im Luxusgüterbereich sehen sich italienische Modehäuser zunehmend mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und erwägen Fusionen sowie die Akquise frischen Kapitals von Investoren. Valentino, Prada und Giorgio Armani haben ebenfalls Strategien entwickelt, um sich in diesem sich verändernden Markt zu behaupten. Die Branche befindet sich in einem Wandel, und die kommenden Monate werden zeigen, wie sich Dolce & Gabbana und andere Luxusmarken anpassen werden, um ihre Position zu sichern. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit mit zahlreichen prominenten Persönlichkeiten zusammengearbeitet, darunter Madonna, für die sie zahlreiche Kostüme entwarfen, ebenso wie für andere Musikstars wie Missy Elliott, Beyoncé, Mary J. Blige und Kylie Minogue. Diese Prominenz in Kombination mit innovativen Designs trug maßgeblich zum Erfolg der Marke bei, nun gilt es aber, die finanziellen Herausforderungen zu meistern und die Zukunft des Unternehmens zu sichern





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dolce & Gabbana Stefano Gabbana Rücktritt Finanzielle Schwierigkeiten Luxusmode Modebranche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Hätte es mir anders gewünscht' – Intendantin packt ausKarin Bergmann tritt die Nachfolge von Markus Hinterhäuser als Leiterin der Salzburger Festspiele an. Am Mittwoch sprach sie erstmals in der ZiB-2.

Read more »

Stefano Zarrella: Neue Liebe in Sicht? Influencer zeigt sich vertraut mit BlondineFood-Influencer Stefano Zarrella sorgt mit einem Instagram-Post für Aufsehen: Er zeigt sich vertraut mit einer blonden Frau. Neue Beziehung nach Trennung von Romina Palm im März 2023? Fans rätseln und warten auf eine offizielle Bestätigung.

Read more »

Designer Stefano Gabbana tritt als D&G-Chef zurückStefano Gabbana, der Mitgründer des italienischen Modehauses Dolce & Gabbana, hat den Posten des Verwaltungsratspräsidenten abgegeben. Seine Agenden ...

Read more »

Rätselhafter Auftritt - Melania Trump bricht ihr Schweigen zu EpsteinWarum tritt die First Lady kurzfristig vor die Presse – und beantwortet dann keine Fragen? Genau dieses Bild bot sich am Donnerstag im Weißen Haus: ...

Read more »

Krise bei Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana tritt zurückNach mehr als 40 Jahren an der Spitze tritt der Designer Stefano Gabbana zurück. Den Posten des Verwaltungspräsidenten übernimmt Alfonso Dolce, der Bruder des Mitbegründers. Das Luxus-Label...

Read more »