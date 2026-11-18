Jens Meurers Dokufilm 'Biermann' porträtiert den 90-jährigen Künstler. Erfahren Sie mehr über Honeckers Ausweisung und den neuen Kinostart des Films in Deutschland.

Der am Freitag startende Dokumentarfilm 'Biermann' von Regisseur Jens Meurer beleuchtet das komplexe Leben des 90-jährigen Kult-Künstlers Wolf Biermann. Der Film verbindet persönliche Erinnerungen, historische Dokumente und aktuelle Interviews zu einer umfassenden Hommage an den umstrittenen Liedermacher und Intellektuellen.

Historischer Kontext der DDR-Ausweisung

Der Film liefert detaillierte Einblicke in die politische Verfolgung von Wolf Biermann durch das ostdeutsche Regime. Erich Honecker wies den gebürtigen Hamburger 1989 aufgrund spezifischer Vorwürfe aus. Die Begründung lautete, Biermann verbreite 'schändliche und fremdliche Thesen sowie unkunstvoller Machtwerke, die zugleich auch stark pornografische Züge aufweisen'. Diese Entscheidung markiert einen Wendepunkt in der späten DDR-Geschichte.

Also read Diva? Selbstverständlich! Eine Begegnung mit Sunnyi Melles

Der Regisseur Jens Meurer und seine Motivation

Jens Meurer, bekannt als deutscher Golden-Globe-Gewinner für den Film 'Carlos - Der Schakal', widmet sich in diesem Werk der komplexen Persönlichkeit des Protagonisten. Er hat persönliche Anekdoten, politische Zeitgeschichte, Ton- und Filmdokumente sowie ausladende Interviewsequenzen zu einem üppigen Porträt zusammengefügt. Meurer gibt dem immer noch kritischen und agilen 90-Jährigen eine wichtige Stimme im Film.

Privates Leben und kultureller Einfluss

Das Privatleben von Wolf Biermann steht neben der Politik im Fokus. Zu sehen ist er mit seiner um 27 Jahre jüngeren Frau Pamela, die barfuß in einem roten Bademantel über den Rasen geht, um sich dort die Haare schneiden zu lassen. Der einstige Paradekommunist hat sich zum Mercedes-Besitzer und Mitglied der kapitalistisch dominierten Konsumgesellschaft entwickelt. Seine markanten Züge, darunter der Oberlippenbart, sind ebenso prägnant wie seine öffentliche 'Schnauze'.

Advertisement

Legendäre Konzerte und Zeitzeugen

Der Film zeigt Aufzeichnungen von Konzerten, die sich zu parolenreichen und emotionalen Ereignissen entwickelten. Besonders hervorgehoben wird das legendäre Konzert im November 1976 in Köln. Dieses Ereignis diente den DDR-Bonzen als Initialzündung für die Ausweisung ihres verlorenen Sohnes. Texte wie 'Ermutigung' oder 'Warte nicht auf bessre Zeiten' gehen nach wie vor durch Mark und Bein und sind ein zentraler Bestandteil des Films.

Aussagen von Prominenten und Nachleben

Neben Wolf Biermann selbst kommen viele bekannte Persönlichkeiten zu Wort. Zu denInterviewpartnern zählen der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, der Sänger Campino, Joan Baez und ehemalige Weggefährten wie Heinrich Böll. Diese Stimmen ergänzen die Sicht des Protagonisten und bieten eine vielschichtige Perspektive auf sein Wirken und seine Bedeutung für die deutsche Geschichte.